Miliony kierowców korzystają z wakacyjnych promocji. Co trzeci litr benzyny objęty jest rabatem

Miejsce obsługi podróżnych (MOP) Brwinów w pasie drogowym A2 na odcinku autostrady położonym pomiędzy Warszawą a Łodzią. W niedzielne południe na stacji benzynowej należącej do węgierskiej grupy MOL ustawiały się kolejki kierowców. Wszyscy tankowali do pełna, następnie zaznaczali przy okienku kasowym, że chcą skorzystać z wakacyjnej promocji.

Wakacyjne promocje paliw. Zyskać można kilkadziesiąt groszy na litrze

Dzięki aplikacji, kierowcy uzyskują każdorazowo rabat: 35 gr/l na dowolne paliwa EVO (standardowe) lub LPG oraz zniżkę 45 gr/l na paliwo EVO Plus (premium). Promocja obowiązuje także na stacjach Lotos, które należą do węgierskiej spółki, ale nie zmieniły jeszcze szyldu.

Kilkanaście kilometrów dalej podobny widok można było ujrzeć na MOP Baranów. Na stacjach benzynowych Orlenu zarówno w kierunku do Łodzi, jak i do Warszawy kierowcy chętnie korzystali ze zniżek. Dla posiadaczy aplikacji lub plastikowej karty Vitay paliwo jest tańsze o 30 groszy na litrze. Dodatkowe upusty przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dla nich obniżka wynosi 40 groszy na litrze. Cenowy upust dotyczy czterech tankowań miesięcznie, do 50 litrów za każdym razem.

Zniżki na paliwo w wakacje. Jeden gracz ogłosił upusty, inni wprowadzili nowe cenniki

Kierowcy zbierają również punkty w ramach programów lojalnościowych oferowanych przez inne firmy. Nowe cenniki wraz z przysługującymi rabatami dla klientów ogłosiły na początku wakacji m.in. stacje: Circle K, BP Polska, Shell, Moya czy Amic Energy. Niemal wszyscy najwięksi gracze na rynku zareagowali w ten sposób na letnią obniżkę cen jaką wprowadziła firma Orlen. Pod koniec czerwca Daniel Obajtek, prezes multienergetycznego giganta ogłosił wakacyjną promocję na paliwo. Zaznaczył, że obniżka cen benzyny będzie obowiązywała przez dwa miesiące — od 30 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wakacyjne promocje bardzo szybko przypadły do gustu wielu kierowcom. Z upustów cenowych skorzystało już kilka milionów osób. Tylko w pierwszym tygodniu na stacjach Orlenu aktywowano ponad 1,35 mln kuponów rabatowych. To o 100 tys. więcej, niż w analogicznym okresie 2022 roku. Średnio dziennie ze zniżek oferowanych przez krajowego potentata korzysta ćwierć miliona kierowców.

Przybywa osób korzystających z kuponów promocyjnych. Kierowcy ściągają aplikacje

– W pierwszym miesiącu jej trwania, czyli od 1 do 31 lipca, zrealizowanych zostało o 16 proc. więcej kuponów promocyjnych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – informuje biuro prasowe Orlenu. Jak przekonuje multienergetyczny gigant wobec ponad jednej trzeciej (35,5 proc.) sprzedanego w lipcu paliwa zastosowano promocyjną cenę. W omawianym okresie ilość pobrać aplikacji Vitay wzrosła o 12 proc. Firma chce osiągnąć wynik lepszy niż w czasie ubiegłorocznej kampanii. To wówczas kierowcy zrealizowali około 16 milionów kuponów rabatowych.

Nowych użytkowników przyciąga także spółka MOL Polska, która uruchomiła swój nowy cennik w drugiej połowie lipca. Węgierska spółka, w ciągu pięciu dni od uruchomienia programu lojalnościowego, zarejestrowała 100 tys. nowych kierowców. – To najlepszy wynik w krajach Grupy MOL — czytamy w komunikacie firmy.

Jednym z wabików, który przyciąga nowych klientów, są kupony rabatowe, które umożliwiają tankowanie każdorazowo do 100 litrów. Obecnie przy polskich drogach pod marką węgierskiego koncernu funkcjonuje już prawie 60 stacji paliw. Do końca wakacji w całej Polsce będzie działało sto stacji benzynowych pod szyldem MOL.

Czytaj też:

ORLEN: czysta energia prosto ze słońcaCzytaj też:

ORLEN liderem elektromobilności w Polsce i regionie