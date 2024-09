Kawa i herbata mogą pomóc powodzianom. Kolejna akcja Orlenu

Kolejna akcja ORLEN wspierająca mieszkańców południowej Polski, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, zostanie przeprowadzona w najbliższy weekend 21-22 września. Klienci, którzy w tych dniach odwiedzą stacje ORLEN w całej Polsce i kupią kawę lub herbatę, będą mieli swój udział we wsparciu powodzian. Koncern całość wpływów ze sprzedaży tych napojów przekaże na rzecz poszkodowanych przez żywioł.

Nie tylko kawa czy herbata

Jeszcze łatwiej można będzie pomóc, udostępniając na swoich profilach w mediach społecznościowych post, w którym ORLEN zachęca klientów do udziału w tej akcji i publikuje krótkie wideo o pracy służb walczących z żywiołem. Za każde udostępnienie, a co za tym idzie wsparcie w dotarciu z tą wiadomością do innych, spółka przekaże złotówkę na pomoc poszkodowanym w powodzi. Post, dostępny na kanałach ORLEN w mediach społecznościowych: X i Facebook, można udostępniać do północy w niedzielę.

Powodzian wesprzeć mogą również uczestnicy programu lojalnościowego ORLEN VITAY, przekazując zebrane punkty. Każde 5000 punktów to równowartość 25 złotych. Środki trafią do organizacji wspierających walkę ze skutkami żywiołu: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Punkty można przekazywać wielokrotnie.

Darmowe paliwo na Orlenie dla strażaków

ORLEN od początku wspiera również służby niosące pomoc na terenach dotkniętych skutkami powodzi. Od soboty 14 września, spółka udostępniła możliwość darmowego tankowania dla jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratownicy tankują nieodpłatnie w wybranych kilkudziesięciu lokalizacjach objętych skutkami powodzi. Dotyczy to już prawie 120 stacji paliw ORLEN w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim oraz małopolskim.

Możliwość nieodpłatnego tankowania mają także podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR) – w pełnej koordynacji z PSP i Wojewódzkimi Komendami Straży Pożarnej. Do tej pory funkcjonariusze służb zatankowali ponad 300 tys. litrów paliwa. Dodatkowo, żeby wesprzeć służby walczące ze skutkami żywiołu, Fundacja ORLEN przekazuje środki na wojewódzkie Fundusze Wsparcia Policji, które zrekompensują jednostkom koszty tankowania w regionach najbardziej dotkniętych powodzią. Na funkcjonariuszy służb na stacjach ORLEN czekają również darmowe ciepłe napoje.

Taniej dla poszkodowanych

Od 19 września ruszyła z kolei akcja skierowana bezpośrednio do osób poszkodowanych. Zgodnie z jej złożeniami do końca miesiąca na wybranych stacjach ORLEN wszyscy klienci indywidualni mogą tankować paliwa w niższej cenie. Dotyczy to zarówno oleju napędowego, benzyny, jak i gazu. Rabat wynosi: VERVA -20 gr/L, EFECTA -15 gr/L i LPG -10 gr/L.

Dotyczy zakupu maksymalnie 85 l paliwa VERVA i EFECTA jednorazowo, bez ograniczeń można tankować LPG. Z możliwości tankowania można skorzystać wielokrotnie. Na wyższy rabat mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wynosi on dodatkowo 8 groszy za litr paliwa standard (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG) i 10 groszy za litr paliwa VERVA (98 lub ON).

