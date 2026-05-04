Kierowcy zapłacą więcej. Rząd od wtorku podnosi ceny benzyny

Od wtorku kierowcy zapłacą więcej za benzynę. Z najnowszego obwieszczenia opublikowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że rosną maksymalne ceny obu rodzajów benzyn, natomiast diesel pozostaje bez zmian.

Benzyna drożeje. Nowe ceny od wtorku

Zgodnie z komunikatem, maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 6,49 zł, a benzyny 98 do 6,99 zł. Oznacza to podwyżkę o 3 grosze w porównaniu z obowiązującymi wcześniej stawkami.

Bez zmian pozostaje natomiast cena oleju napędowego, która nadal wynosi maksymalnie 7,31 zł za litr.

Jak zmieniały się ceny paliw?

Jeszcze na początku obowiązywania systemu limitów, 31 marca, ceny były wyraźnie niższe dla benzyn. Wówczas litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, a benzyny 98 – 6,76 zł. Diesel był natomiast droższy i sięgał 7,60 zł za litr.

Obecne dane pokazują więc stopniowy wzrost cen benzyny przy jednoczesnym spadku i stabilizacji cen oleju napędowego.

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Mechanizm wyznaczania limitów opiera się na kilku elementach. Pod uwagę brana jest średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym, do której doliczane są:

akcyza,

opłata paliwowa,

marża sprzedażowa (0,30 zł na litr),

podatek VAT.

Warto przypomnieć, że do 15 maja obowiązują obniżone stawki podatków. VAT na paliwa wynosi 8 proc. zamiast standardowych 23 proc., a akcyza została zredukowana do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unia Europejska.

Surowe kary za przekroczenie cen

Przedsiębiorcy muszą ściśle przestrzegać ustalonych limitów. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej grozi karą sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe ceny będą obowiązywać od wtorku, a kolejne obwieszczenie resortu energii określające stawki na środę ma zostać opublikowane już następnego dnia.

