Te stacje paliw oszukują kierowców. Niepokojące wyniki kontroli

Pierwotnie do dzisiaj miał obowiązywać rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej" (CPN). W środę ministrowie finansów i energii ogłosili jednak jego przedłużenie o kolejne dwa tygodnie, czyli do końca maja. Przypomnijmy, że wprowadzony pod koniec marca pakiet zakłada obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Ustalana jest ona według określonej formuły, uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Prawie 500 stacji nie stosuje się do zasad CPN

Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny zagrożone jest karą do 1 mln zł, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, które pozyskał „Fakt”, w okresie 31 marca-11 maja br. przeprowadzono 7762 takich kontroli. Nieprawidłowości wykryto na 439 stacjach paliw, najwięcej w woj. mazowieckim, dolnośląskim i podlaskim. Okazuje się jednak, że do tej pory nie nałożono ani jednej kary, co nie oznacza, że sprzedawanie benzyny i oleju napędowego po zawyżonej cenie ujdzie stacjom na sucho.

— Postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych prowadzą właściwe organy Krajowej Administracji Skarbowej, czyli naczelnicy urzędów celno-skarbowych, w trybie administracyjnym, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej. W przypadku przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej może nastąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu protokołu z tej kontroli. Termin ten wynika z konieczności zapewnienia stronie możliwości zapoznania się z ustaleniami kontroli oraz ewentualnego zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu — poinformało „Fakt” Ministerstwo Finansów.

Resort podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wszczęciu postępowania organ KAS jest zobowiązany do zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu, w tym możliwości przedstawienia stanowiska, dowodów i wyjaśnień. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego właściwy organ KAS wyda decyzję administracyjną, w której rozstrzygnie o wymiarze kary pieniężnej.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś stawki dla poszczególnych paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,39 za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,98 zł za litr,

olej napędowy: 6,85 zł za litr.

