Zamykanie kopalń. Przed rządem kolejna tura rozmów z górnikami

– Przeanalizowaliśmy propozycje strony społecznej punkt po punkcie, szczerze sobie wyjaśniając, jak rozumiemy zawarte tam propozycje. Są kwestie, w których się zgadzamy i te, które wymagają uzgodnienia. W kilku obszarach: pracowniczych, społecznych, wykorzystania funduszy europejskich, klimatu, polityki energetycznej państwa i pomocy publicznej poprzez wsparcie sektora górniczego będziemy pracować w zespołach roboczych. Ja będę starał się w omawianiu tych bloków tematycznych uczestniczyć, aby ostatecznie podpisać umowę społeczną – powiedział Soboń podczas konferencji prasowej po zakończeniu negocjacji przedstawicieli rządu ze stroną społeczną w Katowicach.

– Musimy sobie spokojnie, w grupach roboczych, popracować. Rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Nie chcemy pospieszać przedstawicieli strony społecznej. Finalizacja negocjacji nastąpi w momencie, w którym obie strony przyjmą uzgodnienia co do treści umowy społecznej – dodał Soboń.

Wstęp do dalszych rozmów

Jak poinformował przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz strony ustaliły, że projekt umowy społecznej przedstawionej przez górników jest podstawą dalszych negocjacji.

– Myślę, że w ramach prac zespołów opracujemy szczegóły tak, aby z twarzą zakończyć negocjacje w sprawie restrukturyzacji sektora górniczego i wyjść z podniesionym czołem do mieszkańców Śląska – powiedział Kolorz.

Zaznaczył, że dla górników, obok kwestii socjalnych, czy osi czasu tj. 2049 roku związanego z likwidacją kopalń, najważniejsze są punkty mówiące o inwestycjach, które będą kreować nowe miejsca pracy.

– My zgłosiliśmy dziś postulat, żeby jednak Elektrownia Ostrołęka C była dokończona zgodnie z decyzją unijną, czyli żeby miała paliwo węglowe. Wydaje się nam, że jako państwo powinniśmy to zrobić, bo trudno, żeby stracić wydane już miliardy. Mam nadzieję, że rząd jeszcze raz się pochyli nad tym czy ma być elektrownią na gaz – nie polski, niestety – czy być może na polski węgiel – powiedział Kolorz.

Przygotowany przez związkowców projekt umowy społecznej zmian w górnictwie węgla kamiennego, przesłany do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) 18 stycznia br., zawiera m.in. postulat utworzenia mechanizmu finansowania transformacji gospodarczej województwa śląskiego, inwestycji w bezemisyjne technologie węglowe oraz system osłon socjalnych.

