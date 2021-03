Największa inwestycja w LNG na świecie. Katar ogłosił ambitny plan

To będzie największy projekt LNG w historii. Spółka Qatar Petroleum poinformowała o decyzji dotyczącej North Field East. Jeśli projekt dojdzie do skutku, moce wydobywcze Kataru zwiększą się do 110 mln ton gazu rocznie. Obecnie kraj ma zdolności wydobycia na poziomie 77 mln ton rocznie. Koszt zapowiadanej inwestycji oszacowano na 28,75 mld dolarów. Łącznie będą to cztery linie wydobywcze. Zakończenie przygotowania zapowiedziano na czwarty kwartał 2025 roku. W dalszych planach jest drugi etap, który zakończy się w 2027 roku i doprowadzi do zwiększenia możliwości wydobywczych do 126 mln ton rocznie.

– Wydarzenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ pojawia się w krytycznym momencie, kiedy świat wciąż chwieje się po skutkach globalnej pandemii – powiedział Saad Sherida Al-Kaabi, Minister Stanu ds. Energii, który sprawuje pieczę nad Qatar Petroleum.

LNG z Kataru do Polski

Inwestycja ma również pośrednie znaczenie dla Polski. Katar jest bowiem jednym z głównych dostawców skroplonego gazu do gazoportu w Świnoujściu. W lipcu 2020 roku na pokładzie tankowca do polskiego terminalu przypłynęła już setna dostawa surowca. Na pokładzie statku znajdowało się około 90 tys. ton gazu.

