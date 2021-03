Rząd stworzy specjalną agencję odpowiedzialną za spółki węglowe

Prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych dotyczące wydzielenia aktywów wydobywczych i energetycznych pracujących w oparciu o węgiel do nowego podmiotu gospodarczego są na etapie „końcowych wyliczeń wszystkich skutków”, poinformował wiceminister Artur Soboń. Nowy podmiot będzie nosił nazwę Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

– Jesteśmy już na końcowych wyliczeniach wszystkich skutków związanych z wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Taki zarys, projekt, strategia jak to ma funkcjonować, jest gotowy. Wygląda na to, że pomysł jest całkowicie realny, możliwy do zrealizowania i jest to pożądane dla całego rynku – powiedział Soboń podczas X Meetingu Gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Jak poinformował wiceminister, nowy podmiot to będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Soboń akcentował potrzebę realizmu we wszystkich działaniach dotyczących transformacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego, ale także energetyki.

– Przyglądając się rosnącym cenom uprawnień do CO 2 , powoli dochodzimy do wniosku, że ceny energii elektrycznej wytwarzanej z węgla kamiennego i brunatnego także rosną. Zmiany są niezbędne, ale wszystkiemu musi towarzyszyć realizm gospodarczy. Dlatego działania rządu są nakierowane na wsparcie tych newralgicznych sektorów wszystkimi dostępnymi środkami w tym także tymi pochodzącymi z Unii Europejskiej – powiedział wiceminister.

Prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu rząd rozpoczął w czerwcu 2020 r.

