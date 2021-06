Tesla kusi Polaków. Pojawiło się ogłoszenie o pracę w nowej superfabryce. Dla niektórych nawet pół mln złotych rocznie

W Grünheide pod Berlinem w końcowe etapy wchodzi budowa superfabryki Tesli. Elon Musk obiecuje, że nowy, pierwszy w Europie obiekt stworzy miejsca pracy dla 12 tysięcy chętnych. Niemiecka fabryka ma produkować nawet 500 tys. aut elektrycznych rocznie. Poza tym zajmie się także wytwarzaniem baterii. Firma rozpoczęła już rekrutację.

Praca w fabryce Tesli

Rekrutacja do nowej fabryki odbywa się na dwa sposoby. Jest to możliwe przez wewnętrzne kanały Tesli, za pośrednictwem strony internetowej. Chętni mogą tam składać swoje CV. Drugi sposób to urząd pracy we Frankfurcie nad Odrą, który spodziewając się ogromnego zainteresowania, powołał do tego celu specjalną jednostkę. Jak poinformował „Rzeczpospolitą” rzecznik urzędu, do końca maja przyjęto blisko 3500 zgłoszeń.

Ze względu na niewielką odległość od polskiej granicy (Grünheide leży 60-70 km od Polski), do urzędu wpłynęło wiele zgłoszeń, które jednoznacznie sugerują, że zostały złożone przez Polaków – informuje Rzeczpospolita. Urząd nie prowadzi jednak tego rodzaju rozgraniczenia, gdyż byłoby to niezgodne z zasadą otwartego rynku pracy obowiązującej w krajach Unii Europejskiej.

Tesla szuka specjalistów

Jak wynika z ogłoszenia, amerykański gigant poszukuje głównie fachowców z branży motoryzacyjnej, a także specjalistów z zakresu organizacji pracy w zaawansowanych technologicznie fabrykach. Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego.

Średnia roczna pensja, na którą będą mogli liczyć przyszli pracownicy Tesli to 37 104 euro, czyli przyjmując obecny kurs, nieco ponad 168 tys. złotych. najniższa pensja miesięczna przewidywana w ogłoszeniach wynosi 2700 euro brutto. Menadżerowie wyższego szczebla mogą jednak liczyć na zarobki przekraczające 100 tys. euro rocznie, czyli ponad pół miliona złotych.

