Mateusz Morawiecki: Projekty z KPO dyskryminują polskich rolników

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconego Krajowemu Planowi Strategicznemu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Szef rządu podkreślał podczas posiedzenia, że „to, co boli polską wieś i rolników to wysokie ceny nawozów". Dlatego szef rządu skierował do Komisji Europejskiej wniosek o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów.

– Chciałbym wprowadzić możliwość dopłat do nawozów, które są tak bardzo potrzebne. Bez tej zgody Komisja Europejska zwróci się do rolników o zwrot tych środków ze względu na nieuprawnioną pomoc publiczną. Chcemy, aby rolnicy tego uniknęli – powiedział premier, apelując do Komisji Europejskiej: „dajcie zgodę na to, by pomagać polskim rolnikom".

Pomoc niezależnie od KPO

W swoim wystąpieniu szef rządu zapowiedział, że polskie rolnictwo będzie mogło liczyć na pomoc, niezależnie od decyzji Unii Europejskiej ws. Krajowego Planu Odbudowy.

– Projekty z programu KPO – przez przedłużający się czas wypłaty tych środków dyskryminuje polskich rolników, dlatego nie będziemy czekać na to aż komisja UE zatwierdzi nasze programy. My te programy będziemy realizować niezależnie od tego. Będziemy je realizować niezależnie od tego, czy proces KPO będzie trwał miesiąc rok, czy dwa lata. Będziemy je realizować już dzisiaj – zapowiedział Morawiecki.

Szef rządu podziękował podczas spotkania polskim rolnikom za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w okresie pandemii.

– Polski rolnik zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuje polskiej wsi za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w trudnych czasach pandemii – powiedział premier.