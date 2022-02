Protest rolników. Premier tłumaczy się „komornikiem z Unii Europejskiej”

Ceny nawozów nieustannie rosną. Podwyżek skutecznie nie wyhamowała nawet tarcza antyinflacyjna, która wprowadziła m.in. zerowe stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Wzrost cen powodowany jest głównie przez ceny gazu ziemnego.

Rząd zwrócił się do KE o możliwość dopłat do nawozów

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że polski rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o możliwość pomocy publicznej, która miałaby polegać na uruchomieniu dopłat dla rolników. Celem miało być przekazywanie środków na zakup nawozów. Zwrócił jednak także uwagę na fakt, że bez zgody KE, uruchomienie takich środków mogłoby zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, co wiązałoby się z konsekwencjami.

– Już dziś jesteśmy finansowo gotowi do tego, żeby dopłacać do nawozów dla rolników. Unia Europejska nie dała nam na to jednak zgody – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Ja zrobiłbym to nawet bez zgody. Ale za pół roku czy rok komornik z Unii Europejskiej zapuka do takiego rolnika i powie „oddawaj, to jest nieuprawniona pomoc publiczna” – dodał. – Apeluję więc do Unii Europejskiej o szybką odpowiedź na mój list – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Protesty rolników. AgroUnia w Warszawie

Rolnicy zrzeszeniu w AgroUnii zorganizowali dziś kolejny etap protestów. Tym razem zjawili się w Warszawie. Według organizatorów w strajku ma wziąć udział kilka tysięcy osób. Protest odbywa się w dwóch formach. Jeden „na nogach” sprzed Pałacu Kultury i Nauki, a drugi mobilny od Sochaczewa przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W południe rolnicy mają w planie przekazanie petycji do premiera Mateusza Morawieckiego. Znajdują się w niej prawdopodobnie także postulaty dotyczące cen nawozów.

