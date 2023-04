Będą zaostrzone kontrole na granicy z Ukrainą. Robert Telus zdradził szczegóły

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Znamy pierwsze szczegóły.

Będzie wspólny list do UE

Spotkanie było dobre i merytoryczne – powiedział na konferencji prasowej minister Robert Telus. – Jest pewne zrozumienie organizacji rolniczych, że sytuacja jest trudna i musimy działać razem, aby ją rozwiązać – dodał.

Minister zapowiedział, że 12 kwietnia zwróci się do przywódców pięciu krajów, które najmocniej zmagają się z kryzysem wywołanym przez ukraińskie zboże o wspólne działanie. Chodzi o utworzenie koalicji, która będzie skuteczniej naciskała na Unię Europejską o zmianę przepisów dotyczących ceł na towary z Ukrainy.

– Jutro zwrócę się do swoich pięciu odpowiedników z innych krajów, żebyśmy razem wystąpili do UE, aby mocno zrewidować projekt dot. zwolnienia z cła na kolejny okres towarów z Ukrainy. Będziemy apelować, aby produkty sprowadzane do UE rozkładać i alokować solidarnościowo, a nie tylko do krajów sąsiadujących z Ukrainą – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas konferencji prasowej.

– Wszyscy rozumieją, że pomoc Ukrainie jest bardzo ważna. To, że sytuacja jest obecnie tak trudna, to efekt wojny i winny jest temu agresor – zaznaczył.

Ostrzejsze kontrole na granicy

Minister zapewnił także, że na granicy polsko-ukraińskiej dużo ostrzej będzie kontrolowane nie tylko ukraińskie zboże, ale także inne produkty spożywcze. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że kluczowe jest, aby wszystkie tego typu towary spełniały wszystkie polskie i unijne normy.

– Nie tylko zboże, ale wszystkie produkty spożywcze wwożone do Polski będą bardzo dokładnie kontrolowane, abyśmy byli pewni ich jakości – powiedział.

