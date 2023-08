Wypłaty dla rolników i skup malin. To część nowości, jakie ogłosił Robert Telus

Na wtorkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie skupowała od rolników odtłuszczone mleko w proszku i masło, zaś dwie państwowe spółki rozpoczną ponowny skup malin. Minister poinformował też, że zdecydowano o wypłacie pomocy dla rolników, którzy sprzedali firmom kukurydzę i nie otrzymali za to pieniędzy, gdyż spółki te albo ogłosiły upadłość, albo weszły w stan restrukturyzacji.

W tym tygodniu Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpocznie skup odtłuszczonego mleka w proszku i masła – to po to, by zwiększyć zapasy. Minister ma też nadzieję, że pomoże to ustabilizować ceny tych produktów. Również w najbliższych dniach dwie spółki Skarbu Państwa rozpoczną skup malin.

Z danych przekazanych przez ministra rolnictwa wynika też, że od marca do lipca 2023 r. eksport zboża z Polski wyniósł ponad 6 mln ton, podczas gdy do polski wpłynęło 580 tys. ton.

Pieniądze dla rolników, którzy nie dostali pieniędzy za kukurydzę

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym w szacowaniu strat suszowych uprawy zostaną rozdzielone od hodowli. Szef MRiRW Robert Telus wyjaśnił, że jest to szczególnie ważne dla hodowców krów mlecznych, ponieważ jest wiele gospodarstw, które musiały kupować paszę w postaci siana i kiszonki.

Zadecydowano ponadto o wypłacie pomocy dla rolników, którzy sprzedali firmom kukurydzę i nie otrzymali za to pieniędzy, gdyż spółki te albo ogłosiły upadłość, albo weszły w stan restrukturyzacji. Dodał, że do 80 proc. wartości należności za takie ziarno zostanie wypłacone ze środków budżetowych Skarbu Państwa.

Szef resortu rolnictwa poinformował ponadto, że do 29 września wydłużony został termin przyjmowania wniosków pomocowych od firm, które kupiły mokrą kukurydzę i musiały zainwestować w jej wysuszenie. Dodał, że wydłużony został też termin składania wniosków w programie Locha+ do 15 września.

