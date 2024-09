Borówki z Ukrainy przejmą niemiecki rynek? Wyprą te polskie

Owoce te eksportowane są z Polski do 38 krajów na świecie, a największym odbiorcą są Niemcy (z 38,6 proc. udziałem). Ostatnio opublikowany raport EastFrut wskazał, że w 2023 roku Ukraina ustanowiła rekord eksportu borówek na rynki zagraniczne z wynikiem nieco ponad 4 tysiące ton świeżych owoców, co było zaskakujące z uwagi na agresję Rosji i trudności logistyczne eksporterów.

„Polska przestała być wiarygodnym partnerem”

Analizy wskazują, że Ukraina może odbierać polskim eksporterom część rynku. EastFruit napisało w swoim raporcie: „Polska przestała być wiarygodnym partnerem, dlatego ukraińscy eksporterzy z dużym sukcesem próbowali szukać alternatyw dla tego nabywcy. A to pozwoliło w większości przypadków uzyskać wyższą cenę za borówkę”.

W wyniku dywersyfikacji odbiorców eksport owoców z Ukrainy do Polski spadł o 39 proc., ale aż 18-krotnie wzrósł eksport do Niemiec.

Ukraińcy eksporterzy zanotowali również wzrost eksportu do innych krajów Europy Zachodniej: o 37 proc. do Holandii, o 11 proc. do Wielkiej Brytanii, a do niektórych państw (m. in. Hiszpanii) aż czterokrotnie.

