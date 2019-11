Emirates w cztery dni wydały prawie 25 mld dol. na nowe samoloty

Umowę na zakup nowych Boeingów podpisali Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates oraz Stanley Deal, prezes Boeing Commercial Airplanes. Doszło do tego podczas targów Dubai Airshow 2019. W ramach umowy przewoźnik skorzystał z zapisów pozwalających na zmianę zamówionych modeli 777X na 787.

To kolejne miliardowe zamówienie linii Emirates w ostatnich dniach. Na początku tygodnia firma poinformowała o umowie z największym konkurentem Boeinga, firmą Airbus. Emirates zdecydowało się na zamówienie 50 samolotów A350-900 XWB. Kontrakt z europejskim koncernem wart jest 16 mld dolarów, a samoloty mają trafić do służby do 2028 roku. Łączna suma kontraktów podpisanych przez Emirates podczas Dubai Airshow 2019 to 24,8 mld dolarów.

– Uzupełniając nasze Airbusy A380 i Boeingi 777, A350 zwiększą naszą elastyczność operacyjną pod względem oferowania, zasięgu i rozmieszczenia samolotów. W rezultacie wzmacniamy nasz model biznesowy, zapewniając sprawne i wygodne loty do Dubaju lub przez Dubaj, gdzie znajduje się nasz port macierzysty – mówił Szejk Al Maktoum.

Flota linii składa się z 269 szerokokadłubowych maszyn, w tym 12 samolotów towarowych. Obecnie linie Emirates oczekują na dostawę 230 samolotów. Linie Emirates obsługują loty w 158 kierunkach w 85 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.

Czytaj także:

„Wymieńcie silniki w 7 tys. samolotów”. Boeing ma kolejny problem