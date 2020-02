Sztorm Ciara paraliżuje ruch lotniczy. Kolejne dramatyczne nagranie z lądowania

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne nagrania zamieszczone przez fanów lotnictwa. Widać na nich dramatycznie wyglądające próby lądowania, które utrudnia szalejący sztorm Ciara. Piloci mają trudności z posadzeniem maszyn szczególnie na wyspach brytyjskich. Wcześniej informowaliśmy o przypadku Airbusa linii Wizzair, teraz w sieci pojawiło się nagranie kolejnego samolotu tego samego producenta, tym razem należącego do British Airways. Lot z nigeryjskiej Abudży miał wylądować na lotnisku Heathrow w Londynie.

W przypadku samolotu Wizzaira, który ponoć pilotowany był przez polskiego kapitana, lądowanie zakończyło się sukcesem. Samolot brytyjskiego przewoźnika nie miał tyle szczęścia. Załoga zmuszona była do tak zwanego manewru „touch and go”. W momencie, gdy piloci zorientowali się, że mogą nie zdążyć wyhamować, postanowili ponownie dodać mocy i odlecieć z pasa startowego.

Niecodzienne wydarzenie miało również miejsce 9 lutego. Inny samolot British Airways, także Airbus 320, lecąc na lotnisko w Gatwick, był zmuszony do trzygodzinnego „lotu donikąd”, co sprawiło, że ze względu na brak paliwa, zmuszony był do lądowania we francuskim Lyonie.

IMGW Ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia ze względu na silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia dotyczą północnej części województwa zachodniopomorskiego, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego. Dla południowej części województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Alerty będą obowiązywały do godzin popołudniowych lub wieczornych.

Czytaj także:

Zaskakujący skutek sztormu Ciara. Samolot lecący z Nowego Jorku do Londynu pobił rekord!