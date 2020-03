Wizz Air zawiesza loty do Włoch i Izraela. Powodem koronawirus

Węgierski przewoźnik budżetowy Wizz Air z powodu epidemii koronawirusa zawiesza od 10 marca do 3 kwietnia wszystkie loty do Włoch. Dzień później zawiesi także połączenia z Tel Awiwem i Ejlatu.

„Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 procent pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air” – poinformowano w komunikacie cytowanym przez tvn24bis.pl.

Linia lotnicza informuje również, że będzie ostrzegać wyłącznie klientów, którzy zarezerwowali bilety wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Nie mogą na to liczyć osoby, które wykupiły loty poprzez agencje lub biura podróży.

Ryanair również nie lata

Od wtorku 10 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 Ryanair zawiesi wszystkie loty krajowe z/do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso.

Od czwartku 12 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 Ryanair znacznie zredukuje liczbę lotów międzynarodowych z /do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Treviso, Parmy oraz Rimini – operacje będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki.

