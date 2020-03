LOT do Domu. Wiadomo, ilu Polaków wróciło już do kraju

W ciągu dziewięciu dni operacji #LOTdoDomu, do kraju powróciło 32 tys. polskich obywateli. Jeszcze we wtorek przewoźnik zabiera Polaków i uprawnionych do tego cudzoziemców m.in. z Denpasar, Dubaju, Rio de Janeiro, Kapsztadu, Cancun, Varadero, Larnaki, Bergen i Tromso.

W ciągu dziewięciu dni operacji #LOTdoDomu, do kraju na pokładach samolotów polskiego przewoźnika powróciło już 32 057 osób. Polski przewoźnik wykonał w sumie 237 rejsów, wykorzystując 44 maszyny typu Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737-800, Embraer i Bombardier Q400. We wtorek rozpoczął się dziesiąty dzień operacji #LOTdoDomu - na dziś planowanych jest 11 rejsów z Denpasar, Dubaju, Rio de Janeiro, Kapsztadu, Cancun, Varadero, Londynu, Larnaki, Bergen, Dublina, Tromso. Nowe kierunki są już dostępne na stronie www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu W kolejnych dniach LOT przywiezie polskich obywateli m.in. z Bangkoku, Chicago, Zanzibaru, Denpasar, Dublina, Oslo i Paryża (25.03). LOT wprowadził także możliwość powrotu z zupełnie nowych, odległych kierunków świata takich jak m.in Male na Malediwach, Sydney w Australii, a także z Filipin (Cebu i Manili) i Hanoi z międzylądowaniem w Singapurze. W ramach operacji #LOTdoDomu rejsy planowane są na kilka dni do przodu, na podstawie zgłoszeń polskich obywateli, którzy ze względu na znaczącą odległość, mogą wrócić do kraju wyłącznie transportem lotniczym. Aktualne listy kierunków, z których możliwy jest powrót w ramach operacji #LOTdoDomu dostępna jest na stronie: www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu Wszyscy Polacy, którzy chcą powrócić do kraju mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u dostępnej pod adresem LOTdoDomu.com oraz LOTdoDomu.pl. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo naszych pasażerów, do projektu #LOTdoDomu dołączyli także przewoźnicy Polonus i PKP Intercity. Uruchomione zostały dodatkowe połączenia krajowe – pociągi i autokary, które rozwiozą pasażerów z Lotniska Chopina do domu bez dodatkowych kosztów. Aktualne informacje o rozkładach dostępne są na stronie www.lot.com/pl/pl/transport-krajowy i na stronie Lotniska Chopina. Kluczowe są również kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach operacji #LOTdoDomu są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Czytaj także:

