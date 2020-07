Nowy rozkład lotów Ryanair. Więcej kursów m.in. na Ukrainę i do Wielkiej Brytanii

Znamy zimowy rozkład lotów Ryanair. Największa budżetowa linia lotnicza ogłosiła właśnie plany kursów z lotniska Warszawa-Modlin.

Rozkład lotów Ryanaira z Warszawy/Modlin na zimę 20/21:



1 nowa trasa do Charkowa (2 tyg.)



Więcej lotów do Dublina (7 tyg.), Kijowa (6 tyg.), Londynu (22 tyg.), Lwowa (5 tyg.) oraz Mediolanu (9 tyg.)



34 trasy łącznie



– Cieszymy się bardzo, iż od sezonu zima 20/21 pasażerowie podróżujący z Warszawy/Modlin zyskają jeszcze więcej lotów w najniższych cenach. Nasz rozkład lotów z Warszawy-Modlin na zimę 20/21 liczy aż 34 trasy, w tym 1 nową: do Charkowa oraz więcej lotów do Dublina, Kijowa, Londynu, Lwowa oraz Mediolanu – powiedziała Olga Pawlonka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ryanair w Europie środkowo-wschodniej. – Pasażerowie mogą teraz zarezerwować loty na 34 trasach aż do marca 2021 roku. Z okazji ogłoszenia nowego rozkładu lotów, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety z/do Warszawy/Modlin na podróż od końca października 2020 do stycznia 2021 w cenie od 69 zł. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie do piątku (31 lipca) – dodała.

Nowe rozkład swojego głównego klienta, skomentował także prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

– Cieszymy się, że Ryanair rozwija się na naszym porcie lotniczym i z początkiem każdego sezonu oferuje nowe kierunki, z których mogą korzystać podróżni z całej Polski, latający z naszego lotniska. Zaufanie, jakim darzy nas największa grupa lotnicza w Europie pokazuje, że strategia i plany realizowane przez spółkę są wysoko oceniane na arenie międzynarodowej. Dzięki temu z optymizmem patrzymy w przyszłość w tych ciężkich dla całej branży czasach – Leszek Chorzewski, Prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

