Czy odpoczynek w podróży autostradą co dwie godziny wystarczy?

Co zrobić, aby podróż autostradą zawsze była bezpieczna? Specjaliści nie mają co do tego wątpliwości. Musimy nauczyć się planować przerwy w podróży. Najlepiej co 2 godziny lub szybciej, jeśli odczuwamy zmęczenie.

Pierwsze zmęczenie kierowca odczuwa już po 30 minutach podróży. Nie oznacza to, że powinien się zatrzymywać, ale to, że jego percepcja jest inna niż na początku. Po 2 godzinach kierowca jest już na tyle zmęczony, że powinien zrobić sobie przerwę. – Na autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdzie prędkości są większe, niezwykle ważne jest by kierowcy byli w pełni sił i pełnej koncentracji, by bezpiecznie kierować autem. Każdy symptom, każdy objaw zmęczenia powinien sprawić, że natychmiast podejmiemy decyzję, by zjechać na najbliższy parking czy stację benzynową i chwilę odpocząć. Tylko tak będziemy mogli bezpiecznie kontynuować podróż – radzi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Kolejne przerwy powinny być przeprowadzane co 1,5-2 godziny. Jazda powyżej 8 godzin grozi niebezpieczeństwem. Australijscy naukowcy dowiedli, że odpoczynek po takim czasie przestaje już działać. Także kawa i energetyki nie przynoszą poprawy skupienia (tym bardziej, że kofeina działa maksymalnie 30 min.). – Częstym błędem popełnianym przez kierowców jest traktowanie czasu na zatankowanie auta jako przerwy w podróży. Tankując nie odpoczywamy. Jeśli już zjechaliśmy z autostrady na stację, po zatankowaniu samochodu odjedźmy od dystrybutora na parking, zatrzymajmy się nawet na 5 minut, obejdźmy kilka razy samochód, zróbmy parę skłonów lub przysiadów, napijmy się wody i dopiero ruszajmy w dalszą drogę – podpowiada Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Specjaliści radzą byśmy nie odkładali przerwy w podróży do ostatniej chwili, bo może okazać się, że właśnie minęliśmy MOP, a kolejny parking, na którym możemy się zatrzymać znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dalej. Przykładowo, na liczącym 255 kilometrów odcinku Autostrady Wielkopolskiej (A2) znajduje się 22 Miejsc Obsługi Podróżnych, wyposażonych, w zależności od kategorii MOP-u, nie tylko w toalety, miejsca piknikowe, place zabaw dla dzieci, ale też stacje benzynowe, restauracje, a nawet hotel. Warto więc by przed wyruszeniem w trasę znaleźć chwilkę na zaplanowanie trasy przejazdu, ale również na zaplanowanie postoju i chwili odpoczynku. Czytaj także:

