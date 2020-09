Zakaz lotów do Polski. Rząd dodaje jeden wyjątek, który może okazać się kluczowy dla turystów

Rada Ministrów wydała kolejne w ostatnich dniach rozporządzenie dotyczące zakazu lotów do Polski. Lista ponownie została zaktualizowana i obecnie znajdują się na niej 44 kraje. Jak wcześniej, przedstawiono także listę wyjątków od wprowadzonego zakazu. Wcześniej obejmowała ona m.in. loty organizowane przez wojsko, czy misje ratunkowe. Teraz dodano jeszcze jeden punkt.

Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe:

na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia, lub zdrowia ludzkiego)

realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

To właśnie ten ostatni punkt zwraca uwagę, gdyż we wcześniejszych rozporządzeniach go nie było. Otwiera on furtkę dla biur podróży i organizatorów lotów czarterowych do powrotów z krajów wpisanych na listę. Oznacza to tyle, że jeśli lot powrotny z wycieczki był zaplanowany wcześniej, to będzie mógł być wykonany. To znowu może być argumentem, który uspokoi osoby obawiające się utknięcia za granicą.

Lista krajów objętych zakazem:

Belize Bośni i Hercegowiny Czarnogóry Federacyjnej Republiki Brazylii Królestwa Bahrajnu Królestwa Eswatini Królestwa Hiszpanii Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Państwa Izrael Państwa Katar Państwa Kuwejt Państwa Libii Republiki Albanii Republiki Argentyńskiej Republiki Armenii Republiki Chile Republiki Dominikańskiej Republiki Ekwadoru Republiki Gwatemali Republiki Hondurasu Republiki Indii Republiki Iraku Republiki Kazachstanu Republiki Kolumbii Republiki Kosowa Republiki Kostaryki Republiki Libańskie Republiki Macedonii Północnej Republiki Malediwów Republiki Malty Republiki Mołdawii Republiki Namibii Republiki Panamy Republiki Paragwaju Republiki Peru Republiki Południowej Afryki Republiki Salwadoru Republiki Surinamu Republiki Zielonego Przylądka Rumunii Stanów Zjednoczonych Ameryki Wielkiego Księstwa Luksemburga Wielonarodowego Państwa Boliwia Wspólnoty Bahamów

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 września, a traci moc 15 września.

