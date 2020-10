Badania: Polacy kupią elektryczne SUV-y, jeśli tych będzie więcej

Nowe badanie przeprowadzone wśród polskich respondentów miało na celu sprawdzenie, czy wprowadzanie na rynek elektrycznych SUV-ów może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży samochodów zasilanych energią elektryczną.

Aż 52 proc. badanych twierdzi, że poszerzanie oferty samochodów elektrycznych o elektryczne SUV-y mogłoby zwiększyć popularność samochodów elektrycznych w Polsce.

Z danych Jato Dynamics wynika, że w pierwszej połowie 2019 roku udział SUV-ów w sprzedaży nowych samochodów na świecie wyniósł 34,3 proc. Na drugim miejscu pod względem popularności – z wynikiem 14,7 proc. – znalazły się samochody kompaktowe. Fakt, że pod hasłem „SUV” kryją się auta różnej wielkości, nie umniejsza ich rynkowego sukcesu. Trend ten doskonale rozumieją producenci samochodów – najwięksi oferują SUV-y w wielu segmentach.

Polacy: bardzo lubimy SUV-y, wszystkie

Czy wprowadzanie na rynek elektrycznych SUV-ów może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży samochodów zasilanych energią elektryczną? Na razie ich oferta jest ograniczona, co powoli zaczyna się zmieniać. Producenci rozumieją, że w gamie samochodów elektrycznych muszą mieć SUV-y. Dlaczego? Na to pytanie częściowo odpowiada najnowsze badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen.

Zdaniem ankietowanych osób SUV-y pod wieloma względami przewyższają innego rodzaju samochody osobowe. W pytaniu „Jakie są Twoim zdaniem największe przewagi samochodów typu SUV nad innymi typami samochodów?” 35 proc. badanych wskazuje na większy komfort jazdy, 31 proc. na większe bezpieczeństwo, 29 proc. na przestronne wnętrza oraz lepszą widoczność i pozycję za kierownicą, a co piąty (21 proc.) na uniwersalność. Tylko co dziesiąty ankietowany (9 proc.) nie dostrzega przewag SUV-ów nad innymi samochodami.

SUV-y elektryczne rozruszałyby rynek

Czy zatem poszerzenie oferty samochodów elektrycznych o elektryczne SUV-y mogłoby zwiększyć popularność samochodów elektrycznych w Polsce? 38 proc. respondentów badania twierdzi, że raczej tak, a 14 proc. – zdecydowanie tak, co daje skumulowany wynik odpowiedzi pozytywnych na poziomie 52 proc. 21 proc. ankietowanych osób jest przeciwnego zdania (6 proc. – „zdecydowanie nie”; 15 proc. – „raczej nie”), a pozostali (27 proc.) zaznaczyli odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Z badania wynika również, że przy wyborze auta elektrycznego, to nie SUV-y są pierwszym wyborem, mimo ich przewag. Na pytanie „Jakiego rodzaju samochody elektryczne najbardziej cię przekonują i zachęcają do zakupu?” 40 proc. badanych odpowiedziało, że są to małe samochody miejskie. SUV-y i crossovery wskazało 27 proc. badanych (nieduży SUV lub crossover – 15 proc.; średni lub duży SUV – 12 proc.), a dla 23 proc. najbardziej przekonujące okazują się średniej wielkości samochody kompaktowe.

Kolejność wygląda inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę zamiary tych ankietowanych, którzy planują zakup samochodu na prąd. Rozważanie zakupu samochodu elektrycznego w najnowszym badaniu deklaruje co piąty ankietowany (21 proc.). Wśród nich największą grupę (36 proc.) stanowią ci, którzy rozważają zakup SUV-a (20 proc. – nieduży SUV lub crossover, 16 proc. – średni lub duży SUV). Zakup elektrycznego auta miejskiego rozważa 32 proc., a co czwarta osoba z tej grupy (25 proc.) pod uwagę bierze średniej wielkości samochód kompaktowy. Pozostali rozważają zakup elektrycznej limuzyny (6 proc.) lub innego typu pojazdu (1 proc.).

SUV-y w Polsce sprzedają się najlepiej

Wynik osiągnięty przez SUV-y pokrywa się z danymi IBRM Samar, dotyczącymi sprzedaży nowych aut w Polsce w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, kiedy pandemia nie miała jeszcze wpływu na zachowania konsumenckie. Wynika z nich, że 40 proc. wszystkich nowych samochodów wyjeżdżających z polskich salonów stanowiły właśnie SUV-y. Wygląda na to, że w przyszłości, gdy oferta samochodów elektrycznych będzie rozszerzona o modele ze wszystkich segmentów, upodobania Polaków względem aut na prąd będą zbliżone do obecnie panujących względem samochodów spalinowych – SUV-y będą jednym z najistotniejszych elementów oferty.

