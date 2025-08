Ukraińcy wznowią prace polskiej kopalni? „Majątek do wzięcia"

W ciągu najbliższych 25 lat ma zostać wygaszone w Polsce górnictwo węgla kamiennego. Do 2049 zostaną zlikwidowane wszystkie kopalnie w naszym kraju, co ustalono w 2021 roku, kiedy to została zawarta umowa społeczna dla górnictwa pomiędzy ówczesnym rządem z górniczymi związkami zawodowymi.

W ostatnim czasie informowaliśmy o przypadkach kopalń, które czeka likwidacja w najbliższych latach. Tymczasem, jak informuje „Puls Biznesu", od kilku miesięcy o uruchamianiu w Polsce wydobycia głośno mówią przedstawiciele Coal Energy. To wywodząca się z Ukrainy spółka, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W przeszłości prowadziła działalność w Donbasie, gdzie wznawiała wydobycie w kopalniach, które wcześniej ukraiński państwowy właściciel uznał za nierentowne i zamknął.

– Zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych to w tej chwili dla Europy kwestia bezpieczeństwa. Nasz zespół opracował sposoby efektywnego wydobywania węgla w zamykanych kopalniach, bazując na doświadczeniu wyniesionym z kopalń zamkniętych w Ukrainie – mówi cytowany przez gazetę Wiktor Wiśniowiecki, założyciel, prezes i pośrednio główny akcjonariusz Coal Energy.

„Majątek kopalni do wzięcia". Ukraińcy skorzystają?

„Puls Biznesu" podaje, że w spółka przymierza się do aktywów zabrzańskiego Siltechu, który z końcem tego roku kończy działalność. – Z dniem 31 grudnia 2025 r. zamykamy się definitywnie. W tej chwili eksploatujemy resztki, a wybrane chodniki wypełniane są materiałem podsadzkowym. Po tej dacie majątek kopalni jest do wzięcia – mówi gazecie Jan Chojnacki, prezes Siltechu.

Według szefa zabrzańskiej kopalni pod względem technicznym nic nie stoi na przeszkodzie, by nadal eksploatować sąsiednie złoża. Gazeta zwraca uwagę, że w kwietniu br. Coal Energy podpisało z Siltechem list intencyjny, ale konkretnej umowy wciąż nie ma. Spółka nie złożyła też do tej pory wniosku o koncesję na wydobycie. Najpierw chce wykonać niezbędne badania techniczne. – Obecnie opracowujemy technologię dla tego projektu – mówi Wiśniowiecki.

