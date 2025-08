Wakacje za granicą bardziej opłacalne niż w Polsce? Zaskakujący sondaż

Wakacje 2025 na półmetku. Firma Payback na zlecenie serwisu Money.pl przeprowadziła badanie, w którym zapytała Polaków o ich wakacyjne plany i finanse.

Z badania wynika, że 17 proc. respondentów jest już po urlopie, planuje go 58 proc. badanych, a co czwarty (25 proc.) deklaruje, że nie planuje w tym roku wakacyjnego wyjazdu. Powód? Aż 55 proc. ankietowanych wskazywało kwestie finansowe, takie jak wysokie ceny lub inne pilne wydatki. 14 proc. rezygnuje w tym roku z wczasów w powodów rodzinynch. Niewiele mniej, bo 13,5 proc. przyznaje, że woli wyjeżdżać poza sezonem wakacyjnym.

Wakacje za granicą bardziej się opłacają?

Ponad połowa Polaków stawia na wypoczynek w kraju (56 proc.), ale ponad jedna trzecia (36 proc.) wybiera się za granicę, a 13,6 proc. spędzi urlop zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Z badania wynika, że 32 proc. ankietowanych uważa, że wakacje w Polsce są droższe niż zagraniczne. Tylko 15 proc. respondentów twierdzi, że wakacje krajowe są tańsze, a według 35 proc. uczestników badania koszty są na podobnym poziomie.

Co trzeci badany (32 proc.) zdradził, ze na wakacyjny wyjazd przeznaczy w tym roku od 1000 do 2500 zł na osobę. Niewiele mniej, bo 29 proc. wyda od 2500 do 4000 zł na osobę.

Z przeprowadzonego tuż przed wakacjami sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że największy odsetek Polaków zamierza wydać w tym roku na wakacje od 1000 do 2000 zł (23,3 proc.) na osobę. Nieco mniej, bo 19,1 proc. respondentów zadeklarowało, że zmieści się w przedziale 2000-3000 zł. Od 3000 do 5000 zł zamierza przeznaczyć 15 proc. ankietowanych, a niemal 13 proc. mniej niż 1000 zł. Niespełna 8 proc. szacuje wydatki na poziomie 5000-7000 zł, a jedynie 3,5 proc. powyżej 7000 zł. 18,4 proc. uczestników badania wybrało opcję „nic nie wydam na wakacje/nie dotyczy mnie to".

Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK w dniach 10-14 lipca 2025 r. metodą ankiety online na grupie 780 osób. Grupa badawcza w wieku 18-65 lat dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju.

