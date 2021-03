Boeing 737 Max wrócił do lotów w Europie. W katastrofach maszyny zginęło 346 osób

Po blisko dwóch latach uziemienia do lotów po niebie nad Europą wrócił Boeing 737 Max. Na przywrócenie samolotu do służby po tym, gdy zrobiła to amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa, zgodziła się także Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Pierwszy lot w Europie po ponownej certyfikacji maszyny odbył się wczoraj w godzinach porannych. Samolot należący do belgijskich linii TUI fly wystartował o 9.43 z lotniska w Brukseli. Lot zakończył się o 12.15 w hiszpańskiej Maladze. Samoloty tego typu znajdują się także we flotach polskich przewoźników. Dysponują nimi zarówno PLL LOT, jak i spółka Enter Air.

twitter

Katastrofy Boeingów 737 Max

Model został uziemiony w 2019 roku w efekcie dwóch katastrof, w których zginęło łącznie 346 osób. Pierwsza z nich miała miejsce w Etiopii. 10 marca tuż po starcie z lotniska w Addis Abebie samolot zniknął z radarów. Szybko okazało się, że doszło do katastrofy, w której zginęło 149 pasażerów i ośmioro członków załogi. Drugi wypadek miał miejsce w październiku. Rozbił się wtedy Boeing 737 Max indonezyjskich linii Lion Air. Lecąca ze stolicy Indonezji na wyspę Sumatra maszyna runęła do morza 15 km od brzegu. Zginęło 189 pasażerów i członków załogi.

Rodziny ofiar protestują

Z decyzją Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego nie zgadzają się rodziny ofiar katastrof Boeingów 737 Max. W liście do EASA zaznaczyły, że agencja powinna najpierw zakończyć dokładną analizę zmodyfikowanych samolotów i przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa. Jak piszą, w sprawie katastrof Boeingów 737 Max pozostaje jeszcze dużo pytań, na które nie udzielono odpowiedzi. „Nie ma możliwości, aby EASA zatwierdziła, że samolot jest bezpieczny, zanim nie wykona własnej oceny jego bezpieczeństwa” – napisano w liście.

Czytaj też:

Uziemione Boeingi 737 Max jeszcze w tym tygodniu mają wrócić do lotów w Europie. Są wątpliwości, czy powinny