Pełnowymiarowa replika Titanica w Chinach. Turyści będą mogli spędzić na statku noc

Historia Titanica jest wyjątkowo tragiczna. W 1912 roku statek ten wypłynął w swój pierwszy, i jak się później okazało, ostatni rejs. Twórcy statku chwalili się, że jest to maszyna luksusowa, największa w swoim czasie i niezatapialna. Dwóm pierwszym określeniom nie da się zaprzeczyć, ostatnie jednak okazało się całkowicie przesadzone.

Statek uderzył bowiem w górę lodową i spoczął na dnie Atlantyku, pochłaniając ponad 1500 ofiar. Dramatyczna historia stała się również przyczynkiem do nakręcenia filmu o tym samym tytule, co nazwa statku. Produkcja ta stała się hitem kinowym na całym świecie.

Pełnowymiarowa replika Titanica w Chinach

Popularność historii postanowił wykorzystać Su Shaojun – inwestor z Chin, który stworzył pełnowymiarową replikę statku. Jak podaje AFP, 260-metrowy duplikat jest budowany od sześciu lat, czyli dłużej niż budowa oryginalnego Titanica. W trakcie prac zużyto już 23 tys. ton stali, a projekt kosztował 153 mln dolarów. Wygląd zewnętrzny statku, a także pomieszczenia w jego wnętrzu zostały dokładnie odwzorowane. Jak czytamy, identyczne są nawet klamki. Konstrukcja powstaje w chińskiej prowincji Syczuan – na terenie parku rozrywki, który proponuje turystom także szereg innych atrakcji.

Celem inwestora jest nie tylko zachowanie pamięci o Titanicu, ale i zachęcenie turystów do odwiedzenia repliki. Spędzenie nocy na statku to koszt 2000 juanów (ok. 150 dolarów). Su Shaojun mówi w rozmowie z AFP, że dzięki działającemu silnikowi parowemu, goście naprawdę poczują się, jakby byli na pełnym morzu.

