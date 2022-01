Ryanair z dużymi planami rozwojowymi w Polsce. Ogłosił rekrutację

Linie lotnicze Buzz, należące do grupy Ryanair, planują zrekrutować w Polsce ok. 300 pilotów-kadetów w ciągu następnych 3 lat, w tym ok. 100 do końca 2022 r., poinformował prezes Michał Kaczmarzyk. Program kierowany jest do adeptów szkół lotniczych.

Ryanair chce rekrutować młodych pilotów

– Jest to nasza pierwsza akcja rekrutacyjna pilotów kierowana bezpośrednio do absolwentów szkół lotniczych w Polsce. W tym roku spodziewamy się 100 kadetów. Każdy młody adept szkoły lotniczej ma szansę rozpoczęcia kariery pilota w Polsce już teraz i zostanie w przyszłości kapitanem Boeinga 737 – powiedział Kaczmarzyk podczas konferencji prasowej. – Nasz target jest, żeby rekrutować młodych, zaraz po szkole, po uzyskaniu licencji – dodał.

Prezes zachęcił do zapoznania się z Programem Mentorskim Ryanair oferowanym przez Bartolini Air, jedyną szkołę lotniczą w Centralnej Europie stale współpracującą z Grupą Ryanair. – Oferujemy Program Mentorski Ryanair, dzięki któremu młodzi ludzie zyskują 98-procentową szansę na pracę pilota u największego przewoźnika w Europie – powiedział prezes Bartolini Air Bartłomiej Walas.

Szkolenie za blisko 60 tys. euro

Jak wyjaśnił, całość dwuletniego szkolenia teoretycznego i praktycznego wiąże się z kosztem 59 900 euro.

– To na polskie warunki poważna kwota, ale należy ją traktować jako dobrą i pewną inwestycję. Zwrot zainwestowanych środków może nastąpić już po roku pracy w charakterze pierwszego oficera. A dzięki doskonałym możliwościom rozwoju zawodowego w Ryanair, już po 3-4 latach pierwszy oficer może awansować na pozycję kapitana i zarabiać aż 110 000 euro rocznie. Obecne zapotrzebowanie na nowych pilotów i najwyższa jakość naszego szkolenia to dowody na to, że kurs według Programu Mentorskiego Ryanair jest doskonałym wyborem ścieżki edukacji – powiedział Walas.

Flota Buzz liczy obecnie 56 samolotów – 46 Boeing 737-800 oraz 10 Boeing 737-820 – i wzrośnie do 60 samolotów w sezonie letnim 2022.

