Od 20 lat linia kolejowa do przejścia granicznego była nieużywana. Kolejarze wyremontowali ją w cztery dni

W poniedziałek informowaliśmy, że kolejarze podjęli się zadania błyskawicznego wyremontowania odcinka linii kolejowej od Uherzec Mineralnych do nieczynnego od 2010 terminala kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku. To ważne dla usprawnienia przejazdu uchodźców spod przejścia w Krościenku do Zagórza, w którym przesiadają się do pociągów Intercity.

Trasa przez 20 lat nie była wykorzystywana

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiedziały, że dziś do południa prace zostaną zakończone, nastąpi błyskawiczny odbiór i wkrótce po tym odbędzie się pierwszy od ponad 20 latprzejazd pociągiem na odcinku Uherce – Krościenko – granica państwa.

– Polska nie pozostaje obojętna wobec tragedii narodu ukraińskiego. Przygotowanie przez Polskie Linie Kolejowe do przewozów nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 108 udrożni południowo – wschodni kierunek pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Dziękuję za sprawne prace i przystosowanie infrastruktury kolejowej do przejazdów w kierunku przejścia granicznego w Krościenku – powiedział cytowany przez serwis Rynek-Kolejowy Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na odcinku Uherce – granica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. Na jednotorowej linii wymienione zostały m.in. podkłady. Przeprowadzono przegląd i poprawę widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Prace wykonane zostały siłami Grupy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Polregio potwierdza gotowość

Polregio potwierdziło, że jest gotowe do niezwłocznego uruchomienia pociągów w ruchu wahadłowym na potrzeby transportu uchodźców z Ukrainy na przygotowanej przez PKP PLK linii Krościenko – Zagórz – Jasło. Do wskazanej relacji Spółka przeznacza dwa nowoczesne dwuczłonowe autobusy szynowe typu SA140, posiadające 270 miejsc siedzących na pojazd, a także odpowiednią przestrzeń dla ewentualnego przewozu znacznej liczby osób stojących i większego bagażu.

