Trwają prace na A2 w kierunku wschodniej granicy. GDDKiA informuje o postępach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o postępie prac na autostradzie A2, która ma połączyć Świecko na granicy z Niemcami z Kukurykami na granicy z Białorusią. W czerwcu 20212 roku, na kilkanaście dni przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro2012, udało się oddać do użytku odcinki łączące zachodnią granicę z Warszawą, a obecnie, wykorzystując Południową Obwodnicę Warszawy w ciągu S2 i dalsze odcinki A2, można dojechać do końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To blisko 525 km trasy z planowanych niemal 660 km. Trwają prace na wschód od Mińska Mazowieckiego.

Prace podzielone są na siedem odcinków. Na dwóch (od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej) realizowanych są one w formule Projektuj i buduj. Dla czterech prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z kolei dla odcinka od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią, przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Poszerzymy najbardziej obciążony ruchem odcinek A2

GDDKiA przygotowuje się także do poszerzenia autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. Powstaną w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km. „To będzie pierwszy tego rodzaju projekt na taką skalę realizowany pod ruchem” – informuje Dyrekcja. Prace mają być przeprowadzone tak, by były jak najmniej uciążliwe dla kierowców oraz budowniczych.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. To zwiększy przepustowość trasy oraz ułatwi szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego – czytamy w komunikacie.

Dziś pisaliśmy, że budowa i remont dróg mogą być tańsze, a to dzięki temu, że destrukt asfaltowy nie jest już traktowany jako odpad i może być wykorzystany ponownie. GDDKiA szacuje, że zmiana przepisów przyczyni się w kilku najbliższych latach do oszczędności rzędu 400 mln zł.

