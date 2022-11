Tankowiec zbombardowany za pomocą drona. Statek należy do izraelskiego miliardera

Należący do izraelskiego miliardera tankowiec Pacific Zircon został zbombardowany przy pomocą drona przenoszącego ładunek wybuchowy – informuje agencja Associated Press. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę 16 listopada.

Izraelski tankowiec pod banderą Liberii

Tankowiec Pacific Zircon pływa pod banderą Liberii, co jest bardzo popularnym zjawiskiem wśród armatorów, obsługujących fracht towarowy. Jednostka należy do zarejestrowanej w Singapurze firmy Eastern Pacific Shipping, która należy do izraelskiego miliardera Idana Ofera.

Jak informuje właściciel statku, przewoził on ładunek ropy naftowej i „został trafiony przez pocisk w odległości 150 mil morskich od wybrzeży Omanu”.

Iran podejrzany o atak

Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku na tankowiec, ale wielu ekspertów niemal jednogłośnie podkreśla, że najbardziej prawdopodobny jest udział Iranu. To właśnie Irańczycy i powiązane z krajem bojówki atakowały już wcześniej statki przepływające przez Cieśninę Ormuz. W 2021 roku w podobny sposób został zaatakowany tankowiec Mercer Street. W wyniku ataku zginęło wtedy dwóch członków załogi. Władze w Teheranie nie odniosły się do informacji.

Organizacja United Kingdom Maritime Trade Operations, która zajmuje się badaniem incydentów w ruchu morskim przekazała Associated Press, że „jest świadoma, że doszło do incydentu i cały czas trwa śledztwo w tej sprawie”. „Mamy kontakt z załogą statku. Nie ma żadnych informacji dotyczących obrażeń wśród załogi, ani wycieków ropy z pokładu tankowca. Cała załoga jest obecnie bezpieczna” – czytamy także w stanowisku przesłanym do AP.

