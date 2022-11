Armia USA testuje nowego drona. „Walkiria” ma zasięg 5,6 tys. kilometrów

Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych USA (AFRL) wraz z firmami Kratos Defense i Security Solutions przeprowadziło udane testy nowego drona. Bezzałogowy XQ-58A Valkyrie Block 2 ma być rozwiązaniem jednorazowego użytku, lecz z imponującym zasięgiem i funkcjami.

Lotnictwo USA testuje nowego drona

Ostatnio wojskowi pochwalili się pomyślną serią testów „Walkirii”. Choć drony są w użyciu sił zbrojnych od przeszło 20 lat, to obecnie maszyny muszą być dużo odporniejsze – oczywiście na zniszczenie, ale też m.in. na ataki zakłócające. Amerykanie testowali ten ostatni aspekt.

Podczas testowej misji prototypowy XQ-58A wzbił się w powietrze i zademonstrował stabilne szyfrowane połączenie z bazą i militarną siecią komunikacyjną Stanów Zjednoczonych. Kolejnym krokiem była symulowana utrata zasięgu, jaka mogłaby się zdarzyć na przykład przy zakłócaniu sygnału przez wroga.

„Walkiria” jest dobrze przygotowana także na tę ewentualność. Po utracie kontaktu z bazą maszyna w sposób autonomiczny powróciła do wyznaczonego punktu i wylądowała dokładnie na wcześniej przygotowanym obszarze.

Co potrafi dron XQ-58A Valkyrie Block 2?

XQ-58A jest jednostką subsoniczną, przystosowaną do jednorazowego użytku. Nie zmienia to faktu, że maszyna ma bardzo dobre osiągi. Mierzący nieco powyżej 9 metrów długości dron waży ok. 544 kilogramy i osiąga zawrotną prędkość 882 km na godzinę.

Dobry jest też zasięg operacyjny, sięgający 5,6 tys. kilometrów. Maszyna może też pozostać bardzo wysoko na niebie, z maksymalnym pułapem dochodzącym do 14 tys. metrów nad powierzchnią ziemi.

Inna przydatną funkcją „Walkirii” jest możliwość przewożenia ładunku, na przykład mniejszych dronów do dalszego wykorzystania. Maszyny umieszczone na pokładzie mogą być odpalane zdalnie i w powietrzu, w zależności od potrzeb danej misji.

XQ-58A mogą też działać w zorganizowanym roju dronów, gdy wiele jednostek wykorzystywanych jest do wykonywania tych samych celów. W założeniu „Walkirie” mają asystować amerykańskim myśliwcom w patrolach, misjach zwiadowczych i innych zadaniach.

