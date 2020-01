Porównaliśmy diety pudełkowe. O tym szczególe nie możesz zapomnieć!

Czy warto się skusić na catering dietetyczny? Na pewno ma on wiele zalet. Dostajemy gotowy, zdrowy i zbilansowany posiłek na cały dzień. Bez zakupów, gotowania i zmywania. Nie musimy liczyć kalorii, nie podjadamy (bo nie mamy czego), jemy regularnie, dokładnie tyle, ile powinniśmy. Jedyną wadą takiej diety była do tej pory przerażająca ilość plastikowych pudełek, w których przyjeżdżało nasze jedzenie. Na szczęście coraz więcej firm oferuje ekologiczną wersję swoich produktów i usług. Teraz nie tylko posiłki są zdrowe, ale też opakowania, w których są serwowane, mogą być przyjazne środowisku. Sprawdźcie, które firmy postawiły na ekologię.

Pomelo Food Company

Kolejnym cateringiem godnym uwagi jest Pomelo. Do grona korzystających z usług tej firmy należą znane osobowości, takie jak Bartek Topa, Stanisław Karpiel-Bułecka czy Kasia Stankiewicz. Są dostępni w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i na Śląsku. Catering wykorzystuje ekologiczne opakowania z trzciny cukrowej które są produkowane w Szwajcarii. Do zestawów jest możliwość dołączenia ekologicznych sztućców. Takie rozwiązanie gwarantuje, że osoby które nie używają sztuców nie będą musiały ich wyrzucać. W okresie gdy temperatury są wyższe, firma używa toreb termicznych wielokrotnego użytku. Natomiast gdy temperatura na to pozwala wykorzystywane są torby papierowe, które są trwale oraz przede wszystkim ekologiczne. Do wyboru jest osiem diet. Jeśli nie wiemy, którą wybrać, może napisać do poradni dietetycznej, do której przekierowanie znajdziemy na stronie Pomelo. Przykładowe ceny dziennego zestawu na 10 dni: – WEGETARIAŃSKA: 1200 kcal – 56 zł; 1500 kcal – 58 zł; 2000 kcal – 62 zł – ZBILANSOWANA: 2000 kcal – 62 zł – BE FIT: 1000 kcal – 54 zł: 1500 kcal – 58 zł; 1800 kcal – 60 zł



Suvibox

Catering dietetyczny Suvibox jako jedyny w Polsce przygotowuje posiłki metodą Sous Vide, polegającą na gotowaniu próżniowym. Ma to na celu pozostawienie niskiego indeksu glikemicznego warzyw, zapewnia nieporównywalne do innych metod doznania smakowe jak i estetyczne, a także zachowuje witaminy i mikroelementy, naturalne aromaty oraz soki. Firma dba również o środowisko. Diety Suvibox podawane w 3 rodzajach tacek, które są w pełni biogedradowalne: z trzciny cukrowej, z pulpy ziemniaczanej i z pulpy celulozowej. Do zestawów można zamówić drewniane EKO sztućce, a woda oraz desery i koktajle są podawane w szklanych pojemnikach. Dostępnych jest 11 różnorodnych diet. odchudzająca, ketogeniczna, nieskowęglodowanowa, wysokobiałkowa, dla aktywnych i inne. Przykładowe ceny dziennego zestawu: – ODCHUDZAJĄCA: 1000 kcal – od 46,49 zł; 1500 kcal – od 50,21 zł; 1800 kcal – od 52,07 zł – BEZ RYB: 1000 kcal – od 46,49 zł; 1500 kcal – od 50,21 zł; 2000 kcal – od 53,00 zł – DETOX: 1000 kcal – od 65,09 zł; 1200 kcal – od 65,09 zł; 1500 kcal – od 65,09 zł



Fit Apetit

Catering Fit Apetit znajdziesz w prawie każdym większym mieście w Polsce. Firma stawia na jakość i wysokiej klasy produkty. „W naszych dietach nie znajdziesz nafaszerowanego chemią kurczaka, kupnych wędlin, sałaty lodowej oraz napompowanego pieczywa - tak, chleb również pieczemy sami” – informuje na swojej stronie internetowej. Zastrzega też, że ekoboxy do cateringu są w 100 proc. biodegradowalne. Produkowane są z pulpy celulozowej i po użyciu w całości ulegają rozkładowi jako odpad organiczny lub tektura papierowa. Do wyboru mamy kilka diet, ich cena jest różna w zależności od miejscowości, w której mieszkamy. Za ekologiczne pudełka i sztućce trzeba dopłacić 8 zł dziennie. Przykładowe ceny dziennego zestawu na 1 tydzień dla Warszawy i okolic: – BEZ LAKTOZY: 1000 kcal – 61 zł; 1500 kcal – 63 zł; 2000 kcal – 65 zł – WEGETARIAŃSKA: 1000 kcal – 58 zł; 1500 kcal – 64 zł; 2000 kcal – 69 zł – SPORT REDUKCJA: 2000 kcal – 79 zł; 3000 kcal – 89 zł; 4000 kcal – 99 zł



Rukola Catering Dietetyczny

Jeżeli leży Ci na sercu dobro naszej planety. postaw na catering EKO. Rukola Catering to firma świadomie wykorzystująca zasoby środowiska. Posiłki dostarcza w całkowicie biodegradowalnych opakowaniach. Pudełka są w pełni funkcjonalne - można je podgrzewać w mikrofalówce lub w piekarniku do 150 C. Także sztućce, których nie trzeba zamawiać, są wykonane ze 100 proc. ekologicznego materiału w dotychczasowej cenie – firma koszt zmiany z „plastików” wzięła na siebie. Firma działa już na terenie całego kraju! W ich ofercie znajdziemy dietę zbilansowaną, Paleo, bezglutenową, bezlaktazową, sportowa i inne. Dostępna jest w dziewięciu wersjach kaloryczności – od 1000 do 4000 kcal. Przykładowe ceny dziennego zestawu na 1 tydzień: – ZBILANSOWANA: 1000 kcal – 59 zł; 1500 kcal – 63 zł; 2000 kcal – 67 zł – WEGETARIAŃSKA: 1000 kcal – 59 zł; 1500 kcal – 63 zł; 2000 kcal – 67 zł – ZDROWA TARCZYCA: 1000 kcal – 66 zł; 1500 kcal – 70 zł; 2000 kcal – 74 zł



Warszawski Dzień

Także syn Magdy Gessler – Mateusz – postawił na catering dietetyczny z dostawą do domu. Zestaw firmy Warszawski Dzień składa się z 3 (wersja Business) lub 5 (wersja Classic) dań, które klient otrzymuje każdego dnia pod wskazany adres. Kuchnia opiera się głównie na produktach sezonowych. Torby, do których pakowane jest jedzenie, są w pełni biodegradowalne, przez co przyjazne środowisku i możliwe do wielokrotnego użytku. Do wyboru mamy kilka diet, w zależności od potrzeb, m.in.: klasyczna, wegetariańska, bez laktozy, a nawet detoks sokowy. Ceny od 70 zł za dzień, w zależności od wybranej diety, liczby kalorii, i ilości dni – im więcej dni wybierzemy, tym wyjdzie taniej.



Body Chief

Magda Gessler schudła na diecie 15 kg! Teraz postanowiła swoimi recepturami na zdrową i szczupłą sylwetkę podzielić się z Body Chief. Wspólnie z dietetykami tej firmy układa przepisy potraw, które pojawiają się regularnie w zestawach cateringu dietetycznego. Body Chief stawia na zdrowie, świeżość i fantazję smaku. „Wybieramy tylko naturalne produkty najwyższej jakości. Nie używamy konserwantów i sztucznych ulepszaczy, a jedynie naturalne przyprawy i świeże zioła” – obiecują. Starają się też zastąpić pudełka plastikowe ekologicznymi. Pudełka wymieniane są stopniowo. Na razie są dostępne w posiłkach o kaloryczności 1000 oraz 1250 kcal. Możemy wybierać wśród 11 diet. Znajdzie tu coś dla siebie sportowiec, wegetarianin czy fit mama. Jest tez dieta specjalna dla dzieci i młodzieży. Dobry pomysł na zastąpienie kanapek w szkole zdrowym i odżywczym posiłkiem. Przykładowe ceny dziennego zestawu na 1 tydzień: – STANDARD: 1000 kcal – 54 zł, 1500 kcal –56 zł; 2000 kcal – 60 zł – VEGE: 1000 kcal – 54 zł; 1500 kcal – 56 zł; 2000 kcal – 60 zł



Maczfit

To jedna z nielicznych firm, z której usług można skorzystać na terenie całej Polski, m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim itd. „Jako jeden z pierwszych cateringów dietetycznych w Polsce wdrożyliśmy rygorystyczne procedury jakości HACCP certyfikowane przez uznaną międzynarodową jednostkę TUV” – zapewnia firma. Co ważne, Maczfit ma w swej ofercie biodegradowalne opakowania. Klienci mogą także korzystać ze sztućców, które w 100 proc. ulegają rozkładowi. Do wyboru mamy aż 21 diet, w tym wegańską, bezglutenową, bez laktozy czy Hypo-Hashimoto. W zależności od programu dostępna jest kaloryczność: 600, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500 lub 4000 kcal. Koszt diety uwarunkowany jest rodzajem pakietu dietetycznego, kalorycznością posiłków oraz okresem zamówienia. Przykładowe ceny dziennego zestawu na 1 tydzień : – SLIM: 1000 kcal – 61 zł; 1500 kcal – 65 zł; 2000 kcal – 68 zł – VEGE: 1000 kcal – 65 zł; 1500 kcal – 68 zł; 2000 kcal – 71 zł – BEZ LAKTOZY: 1000 kcal – 66 zł; 1500 kcal – 70 zł; 2000 kcal – 73 złCzytaj także:

