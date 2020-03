Biedronka przecenia 100 podstawowych produktów. „Walka z rosnącą inflacją”

Nowa promocja dotyczy aż 100 artykułów, które są najchętniej kupowane przez klientów. - W Biedronce obniżamy ceny zawsze, gdy tylko jest to możliwe, w ten sposób dokładając się do walki z rosnącą inflacją. Naszym kolejnym krokiem do tego celu jest zmiana cen regularnych aż 100 popularnych produktów, dostępnych w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Co ważne, ta obniżka nie jest związana ze zmianami w matrycy podatku VAT, dlatego nasi klienci mogą się spodziewać kolejnych dobrych informacji wkrótce - powiedział Marcin Domański, dyrektor handlowy sieci Biedronka

Wśród produktów objętych obniżką znajdują się podstawowe artykuły, niezbędne w każdej kuchni. Wśród nich klienci Biedronki znajdą np.

ściółkowe jajka Moja Kurka rozmiar M (taniej o 8 proc., nowa cena: 9,99 zł/20 sztuk),

mleko Mleczna Dolina (taniej o 10 proc., nowa cena: 2,69 zł/1l),

sok jabłkowy Vital Fresh (11 proc. taniej, nowa cena: 3,99 zł/1l),

masło Mleczna Dolina (13 proc. taniej, nowa cena: 6,99zł/300g),

wodę niegazowaną Polaris (13 proc. taniej, nowa cena: 1,29 zł/1l),

chleb rodzinny (11 proc. taniej, nowa cena: 2,39 zł/ 410g).

Taniej w sklepach Biedronka od teraz będzie można kupić także warzywa i owoce BIO, takie jak: kiwi, awokado czy pieczarki. Wśród produktów, które zyskają obniżone ceny nie zabraknie również kosmetyków, środków chemicznych czy produktów dla dzieci. W obniżonych cenach od 3 marca dostępne będą np.

pieluszki Dada (taniej o 6 proc., nowa cena: 16,99 zł),

ręczniki kuchenne (8 proc. taniej, nowa cena: 3,95 zł/4 rolki)

saszetki do prania Ultra (19 proc. taniej, nowa cena: 12,99 zł/20 szt.)

