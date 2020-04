„Godziny dla seniora”. W ten weekend nowe zasady

Nowe zasady obowiązują od 20 kwietnia. Do sklepów wchodzi więcej klientów, ale w godzinach 10-12 od poniedziałku do piątku zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 65. roku życia. W przypadku tzw. godzin dla seniorów wprowadzono jedną zmianę. Przed 20 kwietnia seniorzy mogli robić zakupy o wyznaczonej porze codziennie, a teraz tylko od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w sobotę 25 kwietnia i niedzielę 26 kwietnia nie będzie tzw. godzin dla seniora. W porze 10-12 zakupy będą mogli robić wszyscy, na równych zasadach.

Ile osób może przebywać w sklepie?

Od 20 kwietnia, w związku z łagodzeniem restrykcji, do sklepów może wchodzić więcej klientów.

w sklepach o powierzchni do 100 metrów kw . mogą przebywać cztery osoby na jedną kasę

. mogą przebywać w sklepach o powierzchni powyżej 100 metrów kw. może przebywać jedna osoba na 15 metrów kw.

Należy pamiętać o konieczności zakrywania nosa i ust. Obowiązkiem administracji sklepu jest zapewnienie klientom rękawiczek jednorazowych bądź środków do dezynfekcji rąk.

Czytaj także:

„RP” podaje nieoficjalną datę otwarcia galerii handlowych. Premier rozmawiał z przedstawicielami branży