Action otwiera 12 nowych sklepów w Polsce. Sieć oferuje szeroki asortyment produktów

Sieć Action poinformowała właśnie o planie otworzenia 12 nowych sklepów, w tym w Szczecinie, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Zduńskiej Woli, Wrześniu, Piekarach Śląskich, Siemianowicach i Kętach. – Po trudnym okresie lockdownu wracamy do tempa rozwoju, jakie pierwotnie zakładaliśmy na ten rok. Konsekwentnie zwiększamy obecność na południu Polski, gdzie nasza marka jest już rozpoznawalna i cieszy się popularnością. Jednocześnie rozbudowujemy sieć sklepów Action dalej w głąb kraju, szczególnie w województwie łódzkim. Zamierzamy przy tym coraz częściej pojawiać się w dużych aglomeracjach – zapowiedział Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Co można kupić w sklepie Action?

W sezonie wakacyjnym klienci znajdą w sklepach Action akcesoria do grillowania, w tym różnego rodzaju grille, brykiet, termometr do mięsa, artykuły do czyszczenia grilla, sztućce, talerzyki, miseczki, a także kolorowe kubki i tekstylia. Na miłośników plażowania czekają stroje kąpielowe, dmuchane materace i zabawki oraz piłki i torby plażowe. Natomiast osobom, które nie wybierają się nad morze, Action poleca dmuchane baseny w różnych rozmiarach. W ofercie holenderskiej sieci nie brakuje też różnorodnych akcesoriów do zabaw z dziećmi w plenerze, takich jak piłki, zestawy do robienia baniek mydlanych i do gry w bule, narzędzia ogrodowe Mini Matters czy składana bramka piłkarska. Dodatkowo w ofercie Action nie brakuje artykułów, które są potrzebne do przygotowania dzieci na powrót do szkoły.

Oprócz tego w Action można kupić popularne w Wielkiej Brytanii cukierki Celebrations, chipsy, żelki, detergenty, świece zapachowe, koce, narzuty, ręczniki, zasłony, kosmetyki, akcesoria do samochodów, żarówki, farby, doniczki, karmę dla zwierząt, baterie, spodnie, sukienki i ubrania dla dzieci, a także skarpety sportowe, matę do jogi czy skakankę.

Sieć Action

Action to szybko rozwijająca się międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1600 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2019 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,1 mld euro. Około jedna trzecia z ponad 6000 produktów w sklepach Action jest częścią standardowego asortymentu. Cała reszta szybko się zmienia, a dodatkowo każdego tygodnia firma wprowadza na półki ponad 150 nowych artykułów. Asortyment obejmuje produkty z 14 kategorii: dekoracje, DIY, zabawki i rozrywka, hobby, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, ogród, pranie i sprzątanie, żywność i napoje, pielęgnacja ciała, zwierzęta domowe, sport, odzież i pościel. Action oferuje wiele różnych marek, zarówno tych znanych, jak i własnych. Firma może zagwarantować swoim klientom niskie ceny ze względu na dużą skalę i efektywność zakupów, optymalną dystrybucję oraz racjonalną politykę kosztową w całej organizacji. Action nie godzi się na jakiekolwiek ustępstwa względem jakości, bezpieczeństwa ani warunków produkcji oferowanych artykułów. Polityka Etycznego Pozyskiwania Action zapewnia odpowiedzialne podejście do produkcji, zarówno pod względem społecznym, jak i środowiskowym.

Czytaj także:

Wkrótce otwarcie pierwszego Primarka w Polsce. Co można w nim kupić?