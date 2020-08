Empik w Juniorze zamknięty. Flagowy salon przestał istnieć

Pandemia koronawirusa zmieniła Empik. W czasie lockdownu firma zamknęła 40 stacjonarnych sklepów. Postanowiła negocjować warunki najmu. Połowa z nich została otwarta, druga połowa nie. Na stałe zlikwidowany został właśnie największy Empik w Polsce, który mieścił się w Juniorze (dawne Domy Towarowe Centrum przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, kompleks Wars Sawa Junior, który należy do Atrium Real Estate, operatora galerii handlowych w całej Polsce).

Empik zlikwidował także sieć księgarni Mole Mole. A w czerwcu firma oświadczyła, że zamknie dodatkowo 30 salonów. Business Insider Polska cytuje Monikę Marianowicz, rzecznika prasowego sieci: – W zakresie ok. 40 lokalizacji, w których doszło do odstąpienia umów, ponad połowa została już otwarta ponownie, a negocjacje w sprawie ok. 10 kolejnych nadal są prowadzone. Możemy jednak powiedzieć, że na obecnym etapie rozmowy przebiegają w konstruktywnej atmosferze i jesteśmy zadowoleni ze współpracy ze zdecydowaną większością wynajmujących. W przypadku lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej współpraca z wynajmującym została zakończona. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania alternatywnej lokalizacji.

Empik w Juniorze działał od 1999 roku. Najpierw był to Megastore – trzypiętrowe centrum z pełnym asortymentem firmy. Potem zmienił się (w 2016 roku) w Future Store (tak Empik prowadzi teraz większość swoich salonów) i zaczął zajmować 1 piętro. W 2019 roku otwarto w nim czytelnię prasy i książek. Jak przypomina BIP „wnętrze zaprojektowane przez jednego z najciekawszych polskich architektów Jana Stumiłłę nawiązywało do dawnych Empików, czyli Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki. W salonie przez lata była scena na której organizowano spotkania autorskie z gwiazdami literatury, filmu czy muzyki”.

Czy Empik zrezygnuje ze sprzedaży stacjonarnej? Według przedstawicielki firmy nie. – Efekty pandemii są nadal widoczne. Migracja klientów offline-online naturalnie wyhamowała po ponownym otwarciu handlu oraz w okresie letnim, ale w naszej ocenie skutki pandemii utrzymają się przez kolejne miesiące, a zmiany w nawykach zakupowych klientów będą raczej długotrwałe. Sieć Empik liczy obecnie 261 salonów i do końca roku planujemy otworzyć pięć nowych sklepów. Tylko w ostatnich trzech miesiącach otworzyliśmy cztery nowe salony Empik – w Chojnicach, w Kołobrzegu, w Otwocku i Szczytnie – mówi Monikę Marianowicz w Business Insider Polska.

Plan na 2021 rok również jest ambitny. 30 nowych salonów Empik i 10 Papiernik by Empik.

