GIS ostrzega. Wykryto salmonellę w mięsie mielonym

W poniedziałek 28 września Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii salmonelli w 4 z 5 badanych próbek mięsa mielonego na kotlety z indyka. Chodzi o produkt firmy Morliny w opakowaniach 500 g, numer partii 2261003002 z terminem przydatności do spożycia 29.09.2020. Mięso wyprodukowano w zakładzie Animex w Kutnie.

Salmonella w mięsie mielonym. Ostrzeżenie GIS

GIS informuje, że nie należy spożywać mięsa ze wspomnianej partii, szczególnie bez odpowiedniej obróbki termicznej. „W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem” – czytamy w komunikacie.

Inspektorat wyjaśnia, że produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.