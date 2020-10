Godziny dla seniorów. Za brak przestrzegania grożą surowe kary

Od 15 października na terenie całej Polski obowiązują ponownie godziny dla seniorów. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w dni powszednie od godziny 10 do 12, w sklepach, aptekach, drogeriach i placówkach pocztowych, przebywać mogą wyłącznie osoby, które skończyły 60 lat.

Rozwiązanie zostało wprowadzone, aby dać możliwość bezpiecznego zrobienia zakupów grupie, która, jak wynika z danych, jest najbardziej narażona na ciężkie przechodzenie choroby, a nawet śmierć w jej następstwie. Jak podczas sobotniej konferencji zapowiadającej wprowadzenie rozwiązania, mówił premier Mateusz Morawiecki „osoby powyżej 60., 65., a szczególności powyżej 70. roku życia są najbardziej narażone na utratę zdrowia i życia”.

Złamanie godzin dla seniorów – surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.