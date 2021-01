Godziny dla seniorów. Czy obowiązują w Nowy Rok?

Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Rząd chce zmniejszyć liczbę zachorowań, aby przygotować Polaków do Narodowego Programu Szczepień. Wśród zmian są m.in. ponowne zamknięcie galerii handlowych. Podtrzymano także rygory dotyczące robienia zakupów. Co z godzinami dla seniorów?

Nowe obostrzenia. Godziny dla seniorów w Nowy Rok

Rozporządzenie przedłuża obostrzenia obowiązujące do tej pory w sklepach. Tak jak do tej pory zakupy można robić z zachowaną zasadą, że w wewnątrz sklepu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. powierzchni pomieszczenia. Nadal obowiązują także godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku między 10 a 12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Oznacza to, że w sklepie poza obsługą mogą przebywać wyłącznie seniorzy.

Zasady obowiązują z wyłączeniem weekendów, ale nie dni wolnych. Nowy Rok jest dniem wolnym ustawowo, ale niektóre sklepy działają. W tych sklepach godziny dla seniorów obowiązują, ponieważ 1 stycznia 2021 roku to piątek, a od poniedziałku do piątku godziny funkcjonują.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

