Koniec godzin dla seniorów. Minister zdrowia zaskoczył

Godziny dla seniorów przestaną obowiązywać 1 lutego. Rząd przychylił się do prośby przedsiębiorców.

– Zgłosili się do nas przedsiębiorcy prosząc o zniesienie godzin dla seniorów. W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego i patrząc, że to wśród seniorów postępuje proces szczepień, przychylamy się do tej decyzji. Od 1 lutego godziny dla seniorów przestaną obowiązywać – powiedział minister Adam Niedzielski.

Godziny dla seniorów obowiązywały od października

Godziny dla seniorów były jednym z niewielu przepisów, które obowiązywały bezustannie od 15 października 2020 roku. Rząd chciał w ten sposób ochronić osoby najstarsze i dać im możliwość zrobienia zakupów w sposób bezpieczny. Między 10 a 12 w sklepach mogły przebywać wyłącznie osoby po 60. roku życia.