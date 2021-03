Zakupy w IKEI tylko dla zaszczepionych? Wyjaśniamy, jak jest naprawdę

Zakupy w IKEI tylko dla zaszczepionych? Wpisy sugerujące, że bez szczepienia przeciwko koronawirusowi nie będzie można zrobić zakupów w sklepach należących do szwedzkiej sieci wywołały mnóstwo komentarzy w mediach społecznoścowych. Mają one jednak niewiele wspólnego z prawdą. Po pierwsze, informacja o jakimkolwiek związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 a IKEĄ dotyczy nie Polski, a Izraela. I nie chodzi o zakazy dla klientów, a rozpropagowanie akcji szczepienia.

Od 21 do 23 lutego w sklepach sieci IKEA na terenie całego Izraela uruchomiono specjalne punkty, w których można było się zaszczepić. Akcja została zorganizowana przy współpracy z izraelskim Ministerstwem Zdrowia. Ponieważ sklepy z meblami szwedzkiej sieci cieszą się ogromną popularnością, władze chciały w ten sposób dotrzeć z możliwością zaszczepienia się do większej liczny obywateli. Podobne punkty mają powstać we wszystkich centrach handlowych w Izraelu.

Szczepienia w IKEI w Polsce?

Pomysł otwarcia punktów szczepień w sklepach dotyczy tylko i wyłącznie Izraela. „Chcielibyśmy przypomnieć, że w Polsce szczepienia na koronawirusa aktualnie realizowane są wyłącznie za pośrednictwem rządowego Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, finansowanego z budżetu państwa. Oznacza to, że podmioty komercyjne, takie jak IKEA, nie mają dostępu do szczepionek” - napisali w oświadczeniu przedstawiciele sieci.

Jednocześnie w komunikacie dodano, że „pracownicy IKEI są na tzw. pierwszej linii frontu i mają bezpośredni kontakt z klientami każdego dnia”. „Ich zdrowie oraz bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego jako IKEA byliśmy jedną z sieci handlowych, które apelowały do rządu o pilne objęcie pracowników handlu dobrowolnymi szczepieniami na COVID-19” - dodano.

