Kolejne Tesco przejęte przez meblarskiego giganta. Tym razem w Łodzi

Dzięki tej inwestycji firma Leroy Merlin, jak informuje, zamierza umocnić swoją pozycje na rynku łódzkim.

„Nowy sklep Leroy Merlin Bałuty usytuowany w obrębie ulic Pojezierska, Włókniarzy i Św. Teresy, będzie sklepem innym niż dotychczas znane dwa obiekty Leroy Merlin usytuowane w galeriach Łódź Manufaktura i Port Łódź” – informuje Leroy Merlin.

Sklep „wszystko w jednym miejscu”

„Dzięki olbrzymiej powierzchni handlowej (ponad 13 tys. m2) Leroy Merlin zapowiada stworzenie unikalnego miejsca realizacji potrzeb klientów związanych z domem i ogrodem. Nie bez znaczenia jest również bezpośrednie sąsiedztwo obiektów handlowo-usługowych takich marek, jak Agata Meble, Media Expert oraz Jysk. Dzięki temu w Łodzi powstanie pierwsze prawdziwe centrum handlowe umożliwiające kompleksowe zaspokojenie potrzeb związanych z budową i wyposażeniem domu, którego oddziaływanie będzie mieć charakter regionalny” – czytamy w komunikacie.

Tesco kupują Leroy i Castorama

Przy obiekcie będzie dostępny parking na blisko 1 000 miejsc, w tym miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy sklep Leroy Merlin to również ok. 200 nowych miejsc pracy zarówno bezpośrednio w sklepie, jak u partnerów świadczących różnego rodzaju usługi na rzecz sklepu i jego klientów.

Sklepy Tesco przejmują też konkurenci. Castorama Polska kupiła pięć sklepów należących do Tesco Polska, w Starogardzie Gdańskim, Rudzie Śląskiej, Olsztynie, Tychach i Rzeszowie. Sklepy Castorama w byłych obiektach Tesco będą otwierane przez cały 2021 rok.

