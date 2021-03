„Satanistyczne” buty Nike z ludzką krwią wyprzedały się w minutę. Jest pozew producenta

Przerobione z modelu Nike Air Max 97 but zawierają prawdziwą krew ludzką w podeszwie. Warte 1018 dolarów dolarów buty z odwróconym krzyżem, pentagramem i napisem „Luke 10:18” zostały wykonane przez artystyczny kolektyw z Brooklynu (Nowy Jork).

MSCHF wypuściło w poniedziałek 29 marca 666 par butów we współpracy z raperem Lil Nasem X. Kolektyw twierdzi, że wyprzedały się w krócej niż minutę.

Firma Nike wściekła. Kieruje pozew do sądu

Tymczasem firma Nike twierdzi, że naruszono jej zastrzeżony znak towarowy. Czarno-czerwone buty zostały wypuszczone na rynek przez MSCHF, co zbiegło się z premierą najnowszej piosenki Lil Nasa X „Montero (Call Me By Your Name)”, która zadebiutowała na YouTube’ie w zeszły piątek (26 marca).

W teledysku widać rapera ześlizgującego się po drążku do striptizu z nieba do piekła, ubranego w parę butów sportowych, takich samych jak te, które trafiły na rynek.

Teledysk i buty odnoszą się do wersetu z Biblii, z ewangelii wg św. Łukasza (10:18): „Powiedział im więc: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica”.

Kropla krwi w każdej z 666 par

Każdy but ma charakterystyczną podeszwę amortyzującą Nike Air Bubble, zawierającą 60 centymetrów sześciennych czerwonego atramentu i jedną kroplę ludzkiej krwi, ofiarowaną przez członków kolektywu artystycznego.

Gigant butów sportowych Nike natychmiast złożył pozew. Stwierdził w skardze do amerykańskiego sądu okręgowego dla wschodniego okręgu Nowego Jorku, że nie zatwierdził ani nie autoryzował niestandardowych butów „Satan Shoes”.

Nike zwrócił się do sądu o powstrzymanie MSCHF przed sprzedażą butów i używaniem przez kolektyw słynnego znaku Swoosh.

„MSCHF i ich nieautoryzowane buty Satan Shoes prawdopodobnie spowodują zamieszanie. Stworzą błędne powiązanie między produktami MSCHF a Nike, którego nie ma” – napisał gigant obuwia sportowego w pozwie. – „W rzeczywistości istnieją już dowody na to zamieszanie. Pojawiły się nawoływania do bojkotu Nike, w związku z błędnym przekonaniem, że firma autoryzowała wprowadzenie MSCHF „Satan Shoes” na rynek”, czytamy dalej.

Miało być zamieszanie. I jest

W pozwie firma cytuje tweet popularnego twórcy butów @Saint z zeszłego piątku, który wypuścił teaser nadchodzącej premiery „satanistycznych” butów i wywołał rozgłos w mediach społecznościowych i mediach w USA.

Niektórzy konserwatyści, w tym gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem i niektórzy głęboko religijni, a wpływowi politycy, nie kryją oburzenia z powodu kontrowersyjnego projektu butów. Skrytykowali Lil Nasa X i MSCHF na Twitterze.

Lil Nas X z kolei uderzył zwrotnie w panią gubernator i innych krytyków na swoim Twitterze. W poniedziałek 29 marca opublikował na swoim profilu kilka memów w odpowiedzi na wiadomość o pozwie ze strony firmy Nike.

