Testy na obecność przeciwciał na COVID-19 w kolejnych dużych sieciach

Testy jako pierwsza wprowadziła do sprzedaży Biedronka. W jej ślady poszedł Lidl, a potem sieć drogerii i aptek Super-Pharm. Teraz do nich dołączyły Aldi, Netto i Kaufland.

– W odpowiedzi na duże zainteresowanie testami antywirusowymi w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2, których producentem jest szwajcarska firma PRIMA Lab, certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 – mówi Ewelina Bomba, kierownik kategorii w ALDI Polska, cytowana przez Gazeta.pl. Koszt testu w Aldi to 39,99 zł.

Testy na przeciwciała także w Kauflandzie

Certyfikowane testy firmy Lomina AG są dostępne w sprzedaży w Kauflandzie od 31 marca. „W cenie 79,99 zł za opakowanie kupujący otrzymają dwa pakiety testów serologicznych do samodzielnego wykonania w domu. Produkt jest środkiem pomocniczym i pozwala wykryć obecność przeciwciał, które powstają po kontakcie z koronawirusem. Test nie pokaże natomiast, czy aktualnie przechodzimy infekcję, dlatego nie może być uznawany za zamiennik profesjonalnego badania RT-PCR” – czytamy w komunikacie Kauflandu.

Limitowana sprzedaż w Netto

Z kolei Netto sprzedaje testy we wszystkich sklepach sieci, są dostępne przy kasach. W każdym opakowaniu znajdą się dwa testy w cenie 79,98 zł za opakowanie (39,99 zł za jeden test). Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie wprowadzony został limit sprzedaży do dwóch podwójnych opakowań (czterech testów) na osobę. Instrukcja wykonania testu znajduje się w każdym opakowaniu zbiorczym.

„Testy dostępne w Netto działają na zasadzie immunochromatografii. To pierwszy w Europie zestaw do szybkiego wykrywania przeciwciał COVID-19 IgM / IgG (złoto koloidalne) REF: LSBCoV-ST, który otrzymał zgodę na używanie w celach samokontroli (do użytku domowego). Test został dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej na podstawie certyfikacji CENB Certyfikat EC20 0090 2020 0323” – czytamy w komunikacie Netto.

