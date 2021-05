Punkt pocztowy od teraz w każdym Kauflandzie. Odpowiedź na wzrost popularności zakupów online

„W 2020 r. sprzedaż produktów online w Polsce wzrosła o niemal 35 proc. Mimo otwarcia galerii handlowych Polacy nie planują zmniejszenia częstotliwości zakupów w tej formie. 74 proc. konsumentów deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii utrzyma je na dotychczasowym poziomie, a 10 proc. zamierza je zwiększyć” – czytamy w komunikacie sieci Kaufland.

Punkt pocztowy w każdym Kauflandzie

W związku z rozwojem trendu wśród Polaków Kaufland zdecydował, że od teraz w każdym sklepie sieci w Polsce klienci będą mogli nie tylko zrobić zakupy stacjonarne, ale także dobrać zamówioną w internecie paczkę. Jak tłumaczy prezes Kaufland Polska, to potwierdzenie chęci stworzenia koncepcji one-step-shopping, czyli możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb w jednym miejscu.

– Od wielu lat misją sieci Kaufland jest ułatwianie klientom codziennych zakupów. Konsekwentnie stawiamy na koncept one-stop-shopping, dając kupującym dostęp do szerokiego wachlarza usług i produktów najemców naszych pasaży. Mamy świadomość, że to właśnie możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz załatwienia wielu innych spraw w jednym miejscu, znacznie zwiększa komfort klientów. Dotyczy to także usług pocztowych – mówi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.

Handel w niedziele

Kolejną korzyścią dla firmy jest możliwość prowadzenia działalności także w niedziele niehandlowe. Punkty pocztowe, a tak będą traktowane sklepy, zgodnie z ustawą są bowiem wyłączone z konieczności zamykania się w większość niedziel. Dotyczy to zarówno niewielkich sklepów osiedlowych, jak i dyskontów i hipermarketów.

