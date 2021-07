Ostrzeżenie ws. wycofanego boczku. Zanieczyszczona mieszanka przypraw

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Firma Animex Foods, specjalizująca się w produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego i przetworów mięsnych, poinformowała GIS o wycofaniu z obrotu wyprodukowanego przez nią boczku. Powodem jest wykorzystanie w procesie produkcji mieszanki przypraw zanieczyszczonej tlenkiem etylenu (ETO).

Animex został w lipcu powiadomiony przez jednego z kontrahentów o nieumyślnym dostarczeniu dodatku spożywczego, który zawierał w składzie 0,33 proc. zanieczyszczonej mączki chleba świętojańskiego. Wyniki badań nie wykazały obecności ETO w produktach, ale firma wolała dmuchać na zimne i wycofała produkty.

GIS ostrzega ws. boczku. Tlenek etylenu w przyprawach

Sprawa dotyczy produktów wprowadzonych do obrotu w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży „na wagę” na stoiskach mięsnych. Ze względów ostrożnościowych nie należy ich spożywać. Chodzi o boczek wędzony parzony szeroki o numerze partii 3250607301 i terminie przydatności do spożycia do 25 lipca 2021 r. oraz nr partii 3250608368 i terminie przydatności do 1 sierpnia 2021 r.

Wycofano również boczek mocno wędzony o następujących numerach partii i terminie przydatności do spożycia:

3250607932 - 28.07.2021 3250607934 - 28.07.2021 3250608999 - 28.07.2021 3250608254 - 29.07.2021 3250608829 - 03.08.2021 3250608919 - 04.08.2021 3250609417 - 06.08.2021 3250609540 - 06.08.2021 3250609620 - 06.08.2021 3250610005 - 06.08.2021 3250610011 - 11.08.2021 3250610013 - 11.08.2021

O sprawie zostali poinformowani odbiorcy i klienci. Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Czytaj też:

Uwaga! Wycofano popularne tabletki na cholesterol. O jaki lek chodzi?