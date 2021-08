Niedziele handlowe 2021. Czy sklepy będą czynne 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej?

15 sierpnia przypada nie tylko niedziela, ale też święto państwowe i religijne. Z jednej strony to święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (upamiętnia operację wojskową stoczoną w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku), z drugiej - kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli tzw. Matki Bożej Zielnej. Jest to jeden z 12 dni ustawowo wolnych od pracy. Niestety, jako że wypada w niedzielę, pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny z jego tytułu (co innego, gdyby wypadło w sobotę).

Niedziela 15 sierpnia. Jest zakaz handlu?

Czy w związku z tym otwarte będą sklepy? Niedziela 15 sierpnia nie została ujęta w ustawie o zakazie handlu jako niedziela handlowa, co oznacza, że już z tego powodu supermarkety i sklepy w galeriach handlowych byłyby zamknięte. Ponieważ dodatkowo jest to święto ustawowe, nieczynne będą także sklepy, które otwierają się jako placówki pocztowe. Przypomnijmy, że na tej zasadzie działają wybrane Biedronki.

15 sierpnia. Gdzie można zrobić zakupy?

Zakupy nadal będzie można zrobić w sklepach prywatnych, gdzie za ladą stanie właściciel. Otwarta będzie część sklepów sieci Żabka, które działają na zasadzie franczyzy. Zgodnie z ustawą, działają sklepy na dworcach i stacjach paliw.