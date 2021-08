Niedziele handlowe 2021. Czy 22 sierpnia można zrobić zakupy?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 roku ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy były zamknięte w niedziele, z zaledwie kilkoma wyjątkami.

Czy 22 sierpnia to niedziela handlowa?

Nie inaczej jest w roku 2021, kiedy to mamy zaledwie kilka niedziel handlowych. Nie należy do nich niedziela 22 sierpnia. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że zamknięte będą supermarkety. Zakupów nie można będzie również zrobić w centrach handlowych.

Zakaz handlu – wyjątki

Zakupy będzie można zrobić w miejscach objętych wyjątkiem od zakazu handlu, takich jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach czy te sklepy, w których za ladą stanie właściciel. Otwarte będą również te sklepy, które mają status placówki pocztowej m.in. należące do sieci Biedronka czy Dino, a także zdecydowana większość osiedlowych Żabek.

Niedziele handlowe 2021 – lista

W 2021 roku będą już tylko trzy niedziele handlowe:

29 sierpnia

12 grudnia

19 grudnia

