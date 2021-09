Należący do PKN Orlen Ruch zakończył współpracę z siecią Żabka – informuje „Press”. Czy to kolejny krok do rozwoju formatu sklepów Orlen w Ruchu?

Ruch nie będzie dostarczał prasy do sklepów sieci Żabka. Jak informuje „Press”, firmy zakończyły współpracę, co oznacza, że w około 2 tysiące punktów popularnej sieci, nie ma obecnie operatora dostarczającego prasę. Jest to blisko jedna czwarta wszystkich sklepów Żabki w Polsce. Współpraca przestała się opłacać Z informacji „Press” wynika, że zarząd Ruchu zdecydował się na zakończenie współpracy, ponieważ przestała się ona opłacać. Firma podpisywała umowę w zupełnie innych realiach, gdy trwało postępowanie układowe z wierzycielami. Obecnie, gdy firma należy do PKN Orlen, strategia i możliwości finansowe są diametralnie inne. Zarząd przyznał, że w warunkach podpisywania umowy, była ona korzystna dla wizerunku, ale nie przynosiła właściwie żadnych korzyści finansowych. Możliwe również, że w ten sposób Ruch daje znak, że chce przestać wspierać konkurencję. 23 czerwca PKN Orlen poinformował bowiem, że zamierza w znaczący sposób wejść w rynek handlu detalicznego. Na ul. Grójeckiej w Warszawie powstał pierwszy sklep marki Orlen w ruchu. Jak zapewnia firma, nowe sklepy, których docelowo w całej Polsce ma być nawet 900, będą oferować to, z czego Polacy kojarzą stacje Orlen, czyli m.in. kawę i hot-dogi. Można w nich będzie jednak kupić również asortyment, z którego przez lata słynął Ruch. Klienci znajdą tam szeroki wybór prasy. W najbliższym czasie nowe punkty zostaną otwarte również w Katowicach, Bydgoszczy i Wrocławiu. Czytaj też:

