Inflacja w Polsce. Tak zmieniały się ceny w ciągu roku. Wzrost prawie o 20 proc.

Rosnące ceny dotykają wszystkich. O ile ceny energii, czynszu za mieszkanie, czy benzyny można sprawdzić łatwo, to jeśli chodzi o codzienne wydatki spożywcze, to pojawia się problem. Nikt nie prowadzi oficjalnych statystyk, ile kosztuje cebula i ale włoszczyzna, a ceny różnią się pomiędzy sklepami.

Porównanie przygotowaliśmy na podstawie anonimowych danych z tysięcy paragonów dodanych do darmowej aplikacji zakupowej PanParagon jesienią 2020 i 2021 roku. To aplikacja do skanowania i archiwizowania paragonów z kas. Skierowana była początkowo do użytkowników chcących zapisywać w niej dowody zakupu drogich produktów w celach gwarancyjnych. Szybko jednak okazało się, że w aplikacji równie chętnie zapisywane są codzienne wydatki, by móc monitorować statystyki domowego budżetu. Dzięki temu możemy dokładnie poznać, jak zmieniały się ceny podstawowych produktów.

Na potrzeby tego artykułu uwzględniono ceny podstawowe (bez promocji) najtańszych produktów w danej kategorii w poszczególnych sklepach.

Inflacja w Polsce. Zakupy droższe nawet o 20 procent

O 14 procent w Biedronce i 19,8 procent w Lidlu wzrosły ceny przykładowego koszyka podstawowych produktów w porównaniu października 2020 i października 2021. To zdecydowanie więcej niż 7-procentowa inflacja, o której informuje Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja w Polsce. Tak rosną ceny w Biedronce

W Biedronce cena podstawowego koszyka wzrosła o 14 procent, w październiku 2020 kosztował 59 zł a w 2021 już 67,41 zł. Największe wzrosty cen można zaobserwować na ogórkach szklarniowych (z 3,59 zł na 5,39 zł), oleju rzepakowym (z 4,99 zł na 6,99 zł), makaronie penne (z 1,19 zł na 2,99 zł) i litrowej Coca Coli (z 3,69 zł na 4,79 zł). Wzrost ceny ostatnie pozycji ma związek z tzw. podatkiem cukrowym.

Co ciekawe dwa produkty, które potaniały od 2020 roku, to cytryna (z 1,8 zł na 1,6 zł), ziemniaki 3 kg (z 5,99 zł na 4,99 zł) i schab bez kości 600 g (z 10,79 zł na 10,19 zł).

Inflacja w Polsce. Tak rosną ceny w Lidlu

W Lidlu cena tych samych produktów wzrosła o 19,8 proc z 61,40 zł na 73,61 zł. Najbardziej podrożały: włoszczyzna (z 5,99 zł na 6,99 zł), ogórek szklarniowy (z 3,59 zł na 5,99 zł), olej rzepakowy (z 4,99 zł na 7,49 zł), jaja M 10 szt. (z 6,99 na 8,39 zł) i Coca Cola 1l (z 3,69 zł na 4,79 zł). Pozostałe produkty w Lidlu zdrożały o kilkadziesiąt groszy. Spadek ceny dotknął, podobnie jak w Biedronce, cytryny i schabu bez kości.

Aplikacja Pan Paragon dostępna jest w sklepach z aplikacjami Google Play i Apple AppStore.