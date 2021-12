Niedziele handlowe 2022. Koniec z obchodzeniem zakazu handlu. Nadciągają zmiany

Niedziele handlowe od połowy 2021 roku stały się niemalże niepotrzebne. Wszystko za sprawą sieci handlowych, które dzięki nawiązaniu współpracy z dostawcami usług pocztowych, stały się placówkami pocztowymi i mogły być otwarte w każdą niedzielę.

W związku z coraz większą skalą omijania przepisów prawnych politycy przygotowali i przegłosowali projekt nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Jedna z największych zmian w tej nowelizacji dotyczy kwestii przyznawania statusu placówki pocztowej.

Niedziele handlowe 2022. Markety nie otworzą się w niedziele niehandlowe?

Zgodnie z nowelizacją, która wejdzie w życie od 1 lutego 2022 roku, status placówki pocztowej nie będzie już przyznawany każdemu sklepowi, który posiada możliwość nadawania i odbioru paczek.

Od lutego status placówki pocztowej otrzymają sklepy, które udowodnią, że minimum 40 proc. ich przychodów stanowią usługi pocztowe. Nie trudno się domyślić, że dla marketów będzie to nieosiągalna granica.

Niedziele handlowe 2022 – pozostałe zmiany w prawie

Zmian w handlu od lutego będzie znacznie więcej. Na pomoc najbliższych będą mogli liczyć właściciele sklepów osiedlowych. Zgodnie z nowymi zasadami w niedziele niehandlowe przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

Zasada ta ma jednak pewien haczyk. Osoby te będą mogły pomagać przedsiębiorcy, ale będą musiały zrobić to nieodpłatnie. Nawet jeżeli na co dzień są zatrudnione w sklepie, to za pracę w niedzielę nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany w zakazie handlu, które będą obowiązywały od lutego 2022 roku:

od 1 czerwca do 30 września zakaz handlu nie będzie obowiązywał w sklepach z narzędziami i materiałami rolniczymi

zakaz handlu nie będzie obowiązywał w skupach produktów rolnych, mleka i runa leśnego

w każdą niedzielę będzie możliwa sprzedaż świeżych ryb, ale tylko w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

niektóre sklepy korzystające z możliwości pracy w niedzielę będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu

Niedziele handlowe 2022 – kalendarz

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Początkowo sklepy były otwarte w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Na 2022 rok zaplanowano tylko 7 niedziel handlowych.

Niedziele handlowe 2022 – lista:

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

